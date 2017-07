El Gobierno dice a Sánchez que la "purga" de Puigdemont muestra que solo quiere referéndum, no reformar la Constitución

Etiquetas

Méndez de Vigo señala que en este momento lo que "toca" es hacer "acopio de unidad" y de defensa del Estado de Derecho

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporta, Iñigo Méndez de Vigo, ha dicho este viernes al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que la "purga" en su equipo de consejeros que ha realizado el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, evidencia que no quiere una reforma de la Constitución sino que lo supedita todo a la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, después de que Sánchez haya acordado con el primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, impulsar a partir de septiembre una reforma de la Constitución para dar una salida política a la situación que se vive en Cataluña.

"Puigdemont no está pensando en reformas constitucionales ni esto de las aspiraciones nacionales de Cataluña, que tampoco sabemos muy bien lo que es", ha declarado el ministro, para añadir que en estos momentos lo que hay que hacer es "acopio de unidad, de buen sentido y de defensa del Estado de Derecho".

En ese sentido, ha insistido en que ahora lo que "toca" to es esa unidad contra el referéndum y la posible reforma de la Carta Magna ya se verá "en su momento". Fuentes de Moncloa han precisado después que no es el mejor momento para abrir el melón de la reforma constitucional para visualizar divisiones entre los constitucionalistas cuando hay que estar todos a una contra el desafío independentista.

CONSEJEROS "MÁS RADICALIZADOS"

Méndez de Vigo ha indicado que la rueda de prensa que ha ofrecido Puigdemont a las 11.00 horas para anunciar los cambios en su equipo de Gobierno "responden" a la oferta de Pedro Sánchez, quién, a su juicio, no ha tenido en cuenta el "tiempo político" al hablar precisamente hoy de una reforma constitucional.

"Creo que a Sánchez le ha contestado Puigdemont haciendo una crisis de Gobierno de sustitución de varios de sis miembros por otros miembros muchos más radicalizados", ha manifestado, para reiterar una el Gobierno de Mariano Rajoy está abierto al diálogo pero dentro de la ley y el presidente de la Generalitat "supedita cualquier acuerdo a un referéndum sí o sí".

Al ser preguntado si el Gobierno estaría dispuesto a tomar en consideración la propuesta del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para que promueva un debate en el Congreso para visualizar el 'no' al referéndum antes del 1-O, Méndez de Vigo ha indicado que "todo el mundo sabe dónde están los partidos constitucionalistas" y ha recordado que así se vio hace dos semanas con motivo de una moción impulsada por el PdeCAT en favor del referéndum, que contó con el rechazado del 71% de la Cámara.

LLAMAMIENTO A LA SENSATEZ

Méndez de Vigo ve en la remodelación de Gobierno realizada por Puigdemont "una purga" y un "sálvese quien pueda", pero rechaza que cierre la puerta al diálogo. Así, ha dicho que la voluntad de diálogo por parte del Gobierno de Mariano Rajoy "sigue abierta" pero "lo que ocurre es que los secesionistas no quieren dialogar sino celebrar sí o sí un referéndum ilegal".

El ministro ha afirmado que la inmensa mayoría de los catalanes no quiere "conflicto" sino la "convivencia" y se está dando cuenta de que la actitud del Gobierno de Puigdemont es "contra Cataluña". Por eso ha hecho un llamamiento a "la sensatez" para que "no se dén más pasos" en la hoja de ruta soberanista porque esa "huida hacia adelante no conduce a nada".

Finalmente, ha subrayado que la fuerza democrática es el cumplimiento del Estado de Derecho. "Tenemos que ser esclavos de las leyes para poder ser libres, decía el clásico Cicerón, Y así es. Y dentro de ese respeto a las leyes seguimos ofreciendo ese diálogo y esa mano tendida sin fecha de caducidad", ha aseverado.