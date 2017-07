IULV-CA defiende un Estado federal, solidario y republicano frente al "postureo" del PSOE en el debate territorial

Etiquetas

La portavoz adjunta del grupo parlamentario de IULV-CA, Elena Cortés, ha defendido este miércoles un modelo de Estado que sea federal, solidario y republicano frente al "postureo" que cree que mantiene el PSOE ante el debate territorial.

Así se ha pronunciado Cortés, en rueda de prensa, al ser preguntada por las declaraciones de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, quien indicó que el federalismo es "por definición asimétrico", en el sentido de que "reconoce singularidades" de los territorios, aunque precisó que eso es "compatible con la igualdad de derechos de todos los ciudadanos".

Al respecto, Cortés ha explicado que no puede valorar si esta propuesta está cerca o lejos del modelo que defiende IU porque aún no ha leído la "letra pequeña" de la misma. "La historia del PSOE en algunas ocasiones ha sido dar titulares de una cosa pero al leer la letra pequeña siempre defienden lo mismo, no hay movimiento", ha advertido.

Así, ha cuestionado que esta posición de los socialistas ante el debate territorial pueda forma parte "de la política del postureo a la que el PSOE nos tiene acostumbrados".

Con todo, la portavoz adjunta de IULV-CA ha defendido que el modelo que propone su formación "es la mejor manera de superar la crisis social que vive este país, fruto de las políticas aplicadas, y la crisis territorial que tenemos hace algún tiempo".

"Defendemos un estado federal y solidario sustentado en una sociedad republicana, que no solo significa que el jefe del Estado no lo sea en función de la cuna de la que provenga, sino también la construcción de un nuevo proyecto de país que se articule en torno a los derechos de las personas y a la planificación democrática de la economía", ha explicado Cortés, quien ha abundado en que el objetivo es que esa república federal y solidaria "mantenga la igualdad de derechos al conjunto de las personas que viven en España".