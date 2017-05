La Junta de Extremadura dice que "es el momento" de que la "singularidad" del cupo vasco se incardine en la financiación

Etiquetas

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, ha defendido que "es el momento" de que la "singularidad" del 'cupo vasco' y 'navarro' se incardine, ha dicho, en el nuevo modelo de financiación autonómica, "desde la transparencia, la lealtad y por supuesto la cooperación".

"Entiendo que esto no puede quedar fuera del debate. No es momento para que ningún tema sea tabú. Tampoco es momento de opacidad", ha indicado, al tiempo que ha recalcado el "máximo respeto" para el "orden constitucional que consagra esta singularidad".

"La singularidad no es que existan dos territorios a los que se les reconocen sus derechos históricos en el ámbito de la hacienda pública. La singularidad es que no se incluyan en el diseño del nuevo modelo de financiación autonómica", ha señalado Blanco-Morales, quien se ha mostrado "convencida" de que "el sentido de estado imperará en este momento" porque se está "ante una oportunidad histórica".

De este modo se ha pronunciado Blanco-Morales a preguntas de los medios en rueda de prensa este miércoles en Mérida (Badajoz) sobre la posible incidencia del 'cupo vasco' en el nuevo modelo de financiación autonómica, tras la firma de una declaración entre la Junta de Extremadura y la Generalitat Valenciana sobre la reforma del citado sistema de financiación autonómica.

CONSELLER VALENCIANO

A su vez, en la misma comparecencia informativa, el conseller de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler, ha señalado que ni cuestiona ni se le "pasa por la cabeza" cuestionar la Constitución en el aspecto del 'cupo vasco' y 'navarro', sino "todo lo contrario", ya que "el concierto forma parte del acerbo constitucional y el cupo es el instrumento para llevar a cabo eso".

Al mismo tiempo, ha incidido en que él "lo único" que pide es que "todos los ciudadanos españoles, sea cual sea la comunidad autónoma contribuyan a los servicios generales del Estado de una manera parecida, sea cual sea el método". "Sea el método --añade-- el cupo, el método de la contribución del sistema común, de lo que sea, pero es lógico que sea cual sea el método al final los cálculos lleven a que la contribución a los servicios comunes de todos los ciudadanos sea parecido".

"Y eso creo que no desdice en absoluto de lo que marca la Constitución sino todo lo contrario", ha añadido. "Me da igual que sea un método del cupo, método de lo que sea, al final se ha de contribuir de la misma manera", ha aseverado.

INFRAESTRUCTURAS

Por otra parte, Pilar Blanco-Morales ha considerado que es "inconcebible" que "a estas alturas del siglo XXI" que "no se aborde" la comunicación de Valencia con Extremadura "con carreteras al menos del siglo XX", teniendo en cuenta que se sigue teniendo "infraestructura del siglo XIX".

En este sentido, ha defendido que se incluyan las infraestructuras de comunicación estatales como "parte del debate" en el sistema de financiación, toda vez que "la inversión pública del Estado no puede seguir parada" en comunidades como Extremadura en las que "se está poniendo en peligro afrontar no ya el futuro, sino el momento presente", y ha abogado por la dotación de "infraestructuras dignas" para la región extremeña.

A su vez, Vicent Soler ha afirmado que la "política territorializada de infraestructuras no tiene ni pies ni cabeza", toda vez que "sólo existe la radialidad", y ha defendido que en esta cuestión de las inversiones "territorializadas" hay "mucho que cambiar en la mentalidad de los que diseñan en el Paseo de la Castellana esas inversiones".

"Creo que hay mucho que hacer para justamente contribuir a reforzar la dinámica económica de todas las partes de España, esta contribución de que todos estamos en el proyecto común, y no solamente una parte", ha declarado.

"Cuando salimos de la autovía Valencia-Madrid doblamos a mano izquierda y pone 'autovía Extremadura-Comunidad Valenciana' y llega un momento en Ciudad Real que se evapora, desaparece... ¿Qué pasa, porque no pasa por Madrid?", ha preguntado el conseller, quien ha defendido que "el eje este-oeste a la altura de Ciudad Real es importantísimo".

En esta misma línea, ha reivindicado el Corredor Mediterráneo, "pero no porque sí", sino porque Valencia "tiene un ferrocarril del siglo XIX". "Entre Vandellós y Tarragona aún hay una sola vía como construyó un patricio valenciano en el siglo XIX, el marqués de Campo", ha alertado, tras lo cual ha señalado que en España se registran "disposiciones de territorialización de las infraestructuras que no responden al sentido común y que no son excluyentes".

Al respecto de esta cuestión de las infraestructuras, la consejera extremeña de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, ha indicado que "estos problemas no se pueden afrontar desde la confrontación de territorios", en tanto que "el centro de todas las políticas son las personas, los empresarios, la comunicación".

En este sentido, Blanco-Morales ha recordado que "la comunicación de Valencia con Lisboa pasa por Extremadura", en el marco de lo cual ha reclamado la mejora de las infraestructuras de comunicación en la región extremeña como "algo fundamental".