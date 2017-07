Juventudes Socialistas impulsará el debate sobre la República si se inicia la reforma constitucional

Etiquetas

"Es un compromiso irrenunciable", afirma el nuevo líder de la organización juvenil, Omar Anguita

Juventudes Socialistas (JJSS) impulsará el debate sobre la República si los partidos acuerdan iniciar los trabajos en el Congreso de los Diputados para reformar la Constitución, garantiza su secretario general electo, Omar Anguita, que será proclamado en el congreso que la organización celebrará este fin de semana en Madrid.

En una entrevista con Europa Press, Anguita subraya que las Juventudes tienen un "compromiso irrenunciable" con la República y seguirán dando la batalla para que el PSOE les escuche y asuma sus tesis.

Las Juventudes siempre han estado "en la vanguardia" del PSOE, que va actualizándose gracias en parte a las propuestas de la organización juvenil. "Diez o quince años antes que el partido ya defendíamos cuestiones como el laicismo. Hace 30 años nos decía que no y ahora es uno de sus pilares fundamentales. Nos pasará igual con la República", vaticina.

En el 39 Congreso Federal que celebró el PSOE a mediados de junio, en el que Pedro Sánchez conformó su equipo directivo, Juventudes Socialistas dio la sorpresa consiguiendo colar en el debate la petición de trabajar por un referéndum que permitiese a los españoles decidir si querían instaurar la III República.

En forma de enmienda a la Ponencia Marco --programa político-- que guía el rumbo del partido en los próximos cuatro años, el texto propuesto por las Juventudes superó el umbral mínimo del 20 por ciento de los votos para que se debatiese y votase en el Pleno del Congreso, pese a haber sido rechazada previamente en comisión.

Este éxito imprevisto obligó al equipo de Sánchez a negociar con Juventudes un texto alternativo que finalmente comprometía al PSOE a promover los "valores republicanos" sin cuestionar la forma de estado vigente, la monarquía. Al llegar a un acuerdo, se evitó que la propuesta de Juventudes fuera considerada por el Pleno.

Anguita admite que se siente "decepcionado" con el texto pactado, pero al mismo tiempo "muy orgulloso" de que en un Congreso del PSOE se debata "por fin" sobre el modelo de Estado que Juventudes "tiene totalmente claro".

Esa pequeña victoria de junio la ve como un "primer paso" para mantener abierto el debate sobre la República, como ocurrió antes con la laicidad. El texto pactado en el Congreso del PSOE, insiste, no significa que las Juventudes renuncien a esa batalla.

Por eso, si finalmente se abre el debate sobre la reforma constitucional las Juventudes Socialistas intentarán que la República sea uno de los puntos de discusión. Anguita no ve necesario organizar movilizaciones en las calles para defender la República y considera "más que suficiente" los espacios que Juventudes tiene dentro del partido para que su voz sea escuchada.

El secretario general de Juventudes es miembro nato de la Ejecutiva Federal del PSOE y, como tal, asiste a sus reuniones. Anguita no se ha estrenado aún en estos encuentros porque debe ser todavía proclamado en el Congreso de este fin de semana.

A VUELTAS CON LA GESTACIÓN SUBROGADA

Aunque las Juventudes Socialistas es una organización independiente y autónoma del PSOE --cuenta con 10.000 afiliados-- en su Congreso se repetirán algunos de los debates que más interés y división suscitaron en el cónclave del partido, como el que afectó a los 'vientres de alquiler' o gestación subrogada, término preferido por sus partidarios.

Con el impulso de las organizaciones feministas, los detractores de esta práctica ganaron la batalla ideológica y consiguieron que el PSOE se posicionara en contra de los vientres de alquiler, por considerar que supone una "mercantilización de las mujeres". Juventudes Socialistas, en cambio, apostaba por regular la gestación subrogada.

La discusión llega de nuevo abierta al cónclave de la organización juvenil. "Decidiremos si queremos seguir hablando de gestación subrogada o aceptamos que no tenemos un consenso mayoritario", explica Anguita. La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, quien está radicalmente en contra de los vientres de alquiler, asistirá al congreso de Juventudes y estará muy pendiente de estos debates.

El líder de Juventudes admite que éste es un asunto que le genera muchas dudas y sobre el que aún no tiene una posición fijada. "Mi novia está a favor y uno de mis mejores amigos, que es gay, en contra", señala para pedir que no se simplifique este debate entre los socialistas como un enfrentamiento entre feministas y homosexuales.

Aunque Anguita estaba con el bando de Susana Díaz en las primarias, destaca del actual líder del PSOE, Pedro Sánchez, que haya entendido que para ganar las elecciones hay que contar con el apoyo joven que los socialistas tuvieron en las generales de 2004 y 2008.

Una de las claves para el éxito de este nuevo PSOE y JJSS, sostiene, es que escuchen más a la calle "en lugar de hablar tanto". Solo así podrán convertirse en la voz de la gente en las instituciones, opina.

UN POLÍTICO QUE NO QUIERE VIVIR DE ELLO

Jefe de tráfico en una empresa de transporte de camiones, Anguita afirma no tener ninguna aspiración a hacer de la política su medio de trabajo. Cuando cumpla 31 años dejará Juventudes y proseguirá con su vida laboral "ajena a la política", que es la que le ha permitido emanciparse y pagarse sus estudios.

Madrileño de 27 años, Anguita estudia para ser piloto. En tercero de carrera, abandonó los estudios que cursaba de Turismo Bilingüe porque veía que sus compañeros que terminaban sólo podían aspirar a trabajos precarios.

Prefirió comenzar a trabajar como auxiliar de vuelo en Vueling en Barcelona, pero también ha tenido otros empleos como camarero en Londres, personal de seguridad en el Estadio Santiago Bernabéu o profesor de inglés.

Su curriculum vitae desmonta el mito de que todos los jóvenes que están en política aspiran a ser concejales, diputados o senadores. "Me van a elegir para seguir representando los valores que llevo defendiendo los últimos 12 años. Nadie me puede achacar que quiero ningún cargo, porque no lo quiero", sostiene Anguita.

Militante también del PSOE --sólo tres de cada 10 miembros de Juventudes está afiliado también al partido-- se muestra convencido de que ganarse la vida fuera de la política es la manera de mantenerse siempre fiel a los principios de uno, de conservar la independencia.

Una reforma educativa duradera, medidas para prevenir el acoso escolar, la derogación de la reforma laboral o la promoción de los alquileres públicos para los jóvenes, son algunas de las propuestas que incorpora el proyecto político de Anguita para los próximos años.