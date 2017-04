PSOE. MADINA CRITICA LOS “VAIVENES” DE SÁNCHEZ CON LA DEFINICIÓN DE 'NACIÓN'

Etiquetas

Eduardo Madina, diputado del PSOE por Madrid y uno de los hombres fuertes de la candidatura de Susana Díaz a la Secretaría General del partido, critica los “vaivenes” de Pedro Sánchez sobre la definición de España como una nación y el acoplamiento de Cataluña. Madina sostiene, en una entrevista en ‘La Vanguardia’ recogida por Servimedia, que el PSOE “no puede seguir compitiendo para evitar ser tercero a última hora” y que “no puede seguir con vaivenes ideológicos”.Sin citarlo en ningún momento, Madina alude a Sánchez cuando critica esos “vaivenes”, porque “un día una bandera española gigante, unos meses después una España plurinacional, después otra vez España es una nación, tres meses después vuelve a ser varias naciones”. Se refiere a la bandera gigante de España que se empleó como fondo en la primera proclamación de Pedro Sánchez como candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno y al no reconocimiento de Cataluña como una nación durante la etapa de Sánchez como secretario general socialista; frente a las ideas que defiende ahora el exlíder de los socialistas en su carrera para recuperar el mando del PSOE y que, como recoge en su programa, por un lado dice que se “debe perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado apuntado en el artículo 2 de la Constitución”, y además afirma públicamente que Cataluña es una “nación” y España una “nación de naciones”. Por ello, Madina afirma que “la desorientación ideológica no conduce a nada” y que “hace falta un PSOE con un proyecto de país claro, un modelo federal de reforma de la Constitución española que defendamos de forma estable y permanente todos los socialistas”A su juicio, “un partido unido con vocación de mayoría que intente ser primera fuerza”, lo cual, dice, “sólo lo puede representar un Partido Socialista que lo lidere Susana Díaz”.Respecto a la definición de Cataluña dentro de España, Madina sostiene que “España es una sociedad de ciudadanas y de ciudadanos libres e iguales, que es plural y que, desde el punto de vista territorial, es diversa”. “Yo creo que la España que los socialistas tenemos en la cabeza no habla ni de pueblos, ni de patrias; habla de sociedades y de ciudadanía, que es un concepto republicano, liberal y nuestro”, expresa. Por todo ello, cree que “el futuro del PSOE en términos políticos no pasa por la multiplicación de las naciones sino por la defensa de los derechos de ciudadanía, el reconocimiento de la pluralidad interna de nuestra sociedad y la diversidad territorial de España”.