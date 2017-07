RAJOY Y SÁNCHEZ MANTENDRÁN “CONTACTO PERMANENTE” FRENTE A UN REFERÉNDUM “INACEPTABLE”

Etiquetas

- No abordaron en la reunión asuntos económicos. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, coincidieron hoy en mantener una “posición común”, a través de un “contacto permanente”, contra el referéndum “inaceptable” que pretende celebrar en Cataluña el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el próximo 1 de octubre.Así lo indicó el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en rueda de prensa en La Moncloa tras el encuentro de dos horas y media que mantuvieron este jueves el jefe del Ejecutivo y el líder de los socialistas, en el que se comprometieron a mantener un “contacto permanente” sobre la situación en Cataluña. El también ministro de Educación, Cultura y Deporte enmarcó esta reunión dentro de la “normalidad institucional” y dijo que ambos mandatarios mostraron su completa disposición para seguir hablando de asuntos “importantes”, como la deriva secesionista en Cataluña.REFERÉNDUM INACEPTABLE En este sentido, destacó “la coincidencia en estos momentos sustancial entre ambos de declarar inaceptable este referéndum de secesión y la violación sistemática y constante de la Constitución y las leyes” por parte de la Generalitat de Cataluña, por lo que se comprometieron a “mantener un contacto permanente sobre este asunto”.“El referéndum es ilegal, no se va a celebrar y nos congratula que se reafirmen en esa coincidencia sustancial”, celebró Méndez de Vigo, para quien en este primer contacto “lo importante” es el acuerdo “absoluto” entre Rajoy y Sánchez de que el referéndum “atenta contra la soberanía nacional y lo establecido en la Constitución”.Explicó que el presidente del Gobierno y el líder del principal partido de la oposición seguirán hablando “de otras circunstancias y de cualquier otra eventualidad” que pueda surgir. “Ese contacto permanente sobre este asunto muestra a las claras la voluntad de tener posiciones comunes" en este ámbito, se felicitó.Destacó asimismo lo “positivo” de tener un “diálogo fluido, hablar y consensuar” con el secretario general del PSOE, ya que esta legislatura necesita acuerdos y “parece que hoy esta conversación de acuerdo en lo sustancial abre la vía para llegar a otros acuerdos en temas de estas características”.POSICIONES “MUY CERCANAS” El portavoz del Gobierno informó de que Rajoy también trasladó a Sánchez su visión sobre los últimos acontecimientos de la política europea y muy especialmente sobre el ‘Brexit’, destacando la importancia de que concluya en los dos años previstos y se tengan en cuenta los derechos de los ciudadanos españoles y británicos.Rajoy y Sánchez también hablaron de la situación en Siria, Libia y Venezuela y ambos constataron posiciones “muy cercanas” en estos temas. Además, también exhibieron posiciones “muy coincidentes” en la lucha contra el terrorismo internacional, en la línea del resto de países pertenecientes a la Unión Europea.Con respecto a los temas de seguridad nacional, Méndez de Vigo señaló que existe la voluntad de “mantener el entendimiento de los últimos tiempos” y también han estado de acuerdo a la hora de cerrar en el Congreso “lo antes posible” el pacto sobre violencia de género junto a otras fuerzas políticas con representación parlamentaria.Rajoy también recalcó ante Sánchez las últimas iniciativas del Gobierno en el ámbito salarial y la intención del Ejecutivo de trasladar el crecimiento económico a los salarios. Finalmente, se emplazaron a mantener contactos para la renovación institucional que ha de hacerse en el Defensor del Pueblo y en RTVE.NORMALIDAD INSTITUCIONALEn suma, el portavoz del Ejecutivo consideró que este encuentro es una muestra de la “normalidad institucional” que ha de regir las relaciones entre el presidente del Gobierno y el secretario general del partido mayoritario de la oposición. Ambos seguirán hablando, recalcó, “de los temas que importan a los ciudadanos”.Sin embargo, Méndez de Vigo reconoció que no se habló del ‘techo de gasto’ para 2018, porque “no ha habido conversación sobre asuntos económicos”, y admitió que no le constan tampoco referencias al tratado de libre comercio con Canadá, CETA. “Se trata de una primera conversación después de bastante tiempo sin conversar”, justificó.“No ha habido un acuerdo de excluir determinados temas con antelación y han tratado estos temas porque les han parecido muy importantes en este momento”, razonó Méndez de Vigo, para quien es “muy bueno” que más allá de en estos temas haya coincidencias en política europea, en temas internacionales, en la comisión de violencia de género, en la renovación de órganos, en temas de seguridad nacional y también en torno a Cataluña.Para el portavoz del Gobierno, “una vez abierto este cauce de comunicación, podrán hablar de esas cosas (económicas) y de muchas otras”. “Esto es lo que dos horas y media casi ha dado de sí, no han excluido nada”, remachó.