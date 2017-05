Maduro afirma que "Colombia lo que necesita es un Chávez"

Etiquetas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha afirmado este domingo que "Colombia lo que necesita es un Chávez", en referencia al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, en medio de las tensiones diplomáticas bilaterales.

"Cuidado les sale un Chávez en Colombia. Colombia lo que necesita es un Chávez para que ustedes vean como ese pueblo se va detrás de ese Chávez", ha dicho, en el marco de su programa 'Los domingos con Maduro'.

Así, ha cargado contra su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, pidiéndole que no interfiera en los asuntos de Venezuela. "Coge mínimo Santos, coge mínimo compadre, que la tienes bien fea en Colombia. Dedícate a gobernar y a resolver tus asuntos en Colombia", ha señalado.

"Resuelve los asuntos del desempleo, d la educación, del hambre, de la miseria, de la falta de salud que hay en Colombia y no te metas con Venezuela, que yo no me meto con Colombia", ha agregado.

"No se meta con nosotros, no me busque la lengua, que tengo muchas verdades que revelar y decir. Déjeme quieto, que yo estoy dedicado a mi trabajo. Los problemas de Venezuela los resolvemos nosotros", ha remachado Maduro.

Las tensiones entre ambos países en las últimas semanas, y a principios de mayo Venezuela acusó a Santos de dar "una estocada por la espalda al país que lo ayudó a construir la paz", tras sus declaraciones sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente en el país.

En una entrevista, Santos señaló que la única vía para poner fin a la situación que vive el país es la celebración de elecciones y el compromiso con la Constitución, además de la liberación de los denominados presos políticos.

"Siempre he dicho que el modelo 'chavista' es un modelo inconveniente y que no compartimos", apuntó. No obstante, matizó que desde Bogotá se busca ejercer "diplomacia" con el país vecino a base de "buenas relaciones, prudencia y una posición crítica y firme, pero prudente".

Tras ello, Venezuela describió estas palabras como "ardid de mala fe y doble moral", y aseguró que la posición del mandatario colombiano "evidencia la violación de principios fundamentales del Derecho Internacional como la no injerencia en asuntos internos, la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la soberanía de los Estados, los cuales son esenciales para la convivencia pacífica y el desarrollo de relaciones bilaterales de amistad y cooperación".

La tensión política en Venezuela alcanzó un nuevo pico el pasado marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) despojó de sus poderes a la Asamblea Nacional --controlada por la oposición desde 2016-- y dejó sin inmunidad parlamentaria a los diputados.

El Gobierno de Maduro ordenó dar marcha atrás en ambas decisiones, algo que el TSJ cumplió, pero la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA) consideran que se ha producido una "ruptura del orden constitucional" que requiere elecciones anticipadas.

Desde entonces, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) no ha dejado de convocar manifestaciones multitudinarias que han acabado en duros enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Gobierno y oposición se han acusado mutuamente de armar a civiles para desatar la violencia.

Maduro ha convocado una Asamblea Constituyente por considerar que es la única forma de devolver la paz a Venezuela. La MUD, por su parte, ha denunciado que de esta manera el 'chavismo' pretende consumar el "autogolpe" que comenzó con las polémicas sentencias del TSJ.

La Asamblea Constituyente estará formada por 500 "ciudadanos" que serán elegidos en las próximas semanas "a través del voto universal, directo y secreto", de los cuales la mitad, 250, saldrán de sectores de marcado corte oficialista, según ha detallado Maduro.