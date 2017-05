Maduro convoca para el martes 23 de mayo una movilización a nivel nacional "por la paz"

Etiquetas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha convocado este domingo una movilización a nivel nacional "por la paz" para este martes 23 de mayo, abogando por "una gran campaña de denuncia del fascismo".

"Convoco a todos los venezolanos a que iniciemos una gran campaña, una gran jornada nacional, de denuncia del fascismo y de lucha por los valores verdaderos de los venezolanos", ha dicho durante su programa Los Domingos con Maduro.

"Todo el repudio nacional a esta corriente fascista, que se matan entre ellos ¿Esta es la Venezuela que queremos? ¿La oposición que queremos? Por eso convoco a que todas las corrientes democráticas de la oposición se desmarquen de estos grupos violentos", ha agregado.

En este sentido, ha condenado el ataque contra un joven al que un grupo de personas prendió fuego durante una manifestación opositora celebrada el sábado en la localidad de Chacao.

"En Chacao han anidado a un grupo de delincuentes que bajo efectos de drogas, odio y desprecio por la vida han hecho estragos por varias semanas", ha denunciado, asegurando que "han matado a jóvenes venezolanos de sus propias filas".

"Han asesinado a su propia gente y han confeccionado un grupo de armas letales bajo el amparo de los líderes de la derecha", ha dicho, según ha informado la agencia estatal venezolana de noticias, AVN.

Así, Maduro ha criticado a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a su secretario general, Luis Almagro, por no pronunciarse por la violencia por parte de seguidores de la oposición.

"¿Qué dice la OEA? ¿Qué dice Luis Almagro? ¿Qué dice (el presidente de Colombia, Juan Manuel) Santos de la barbarie de la oposición? ¿Qué dice (el presidente de Estados Unidos) Donald Trump?", se ha preguntado.

Por ello, ha pedido a "las corrientes democráticas" de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que condenen estos sucesos y "se desmarquen de estos hechos de violencia".

"Instalemos una mesa de diálogo por la paz. Una mesa de diálogo por la tolerancia, por la paz, por el amor. Vamos a condenar todos esta violencia ", ha defendido, denunciando nuevamente "una corriente fascista que, a través del odio, genera violencia, destrucción y autodestrucción".

Por otra parte, ha acusado a la oposición de "subordinarse" a Trump, afirmando que el presidente estadounidense es "el comandante en jefe de la oposición venezolana".

"Le digo a Donald Trump: ponte a resolver los problemas de Estados Unidos, que no te quiere ni tu propio pueblo", ha resaltado, antes de agregar que "Venezuela es una nación de valores, de historia, de dignidad, de heroicidad". "No te metas con Venezuela, Donald Trump. ¡Fuera Donald Trump de Venezuela!", ha reiterado.

"NADIE VA A DETENER" LA CONSTITUYENTE

En otro orden de cosas, Maduro ha subrayado que "nadie va a detener" la delebración de la Asamblea Constituyente, afirmando qeu "la Constituyente va llueva, truene o relampaguee". "Por si acaso, si alguien tiene dudas, no soy débil ni vacilante", ha añadido.

"Seré el hombre más feliz del planeta Tierra el día que me presente en la Asamblea Nacional Constituyente y les diga: reconozco su carácter soberano, plenipotenciario y me subordino a las órdenes que ustedes me den, constituyentes de la patria", ha resaltado.

El mandatario venezolano ha vuelto a sostener que la Asamblea Constituyente es el camino para lograr la paz en el país. "Vayamos al triunfo por la vía del voto popular. Votos sí, balas no", ha recalcado.

Por último, ha adelantado que propondrá la creación de una comisión por la verdad, la justicia y el perdón una vez que se instale la Asamblea Constituyente.

"En su primer día de instalación, apenas me inviten yo tengo una propuesta central, que la Asamblea Nacional Constituyente con el poder plenipotenciario que va a tener instale una gran y poderosa comisión por la verdad, la justicia, el perdón y la unión entre los venezolanos", ha indicado.

"La constituyente lo puede todo, puede emitir leyes de carácter constitucional, que rigen el sistema de justicia transicional para la paz, tomando el ejemplo que Colombia recientemente firmó", ha argumentado.

"Para nosotros ir a un proceso de justicia, reparación de las víctimas, perdón, pacificación y unión de los venezolanos, sólo la constituyente puede", ha remachado.