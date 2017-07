Maduro rechaza las amenazas de bloqueo de EEUU: "La Constituyente va"

Etiquetas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha rechazado la amenaza del senador republicano Marco Rubio sobre un eventual bloqueo de Estados Unidos a la nación caribeña si su Gobierno sigue adelante con la Asamblea Constituyente, recalcando que se llevará y cabo y advirtiendo a Washington en contra de interferir en "los asuntos de los venezolanos".

"El imperialismo ahora anda amenazándonos que si se da la Asamblea Constituyente ellos van a bloquear a Venezuela. A Venezuela no la bloquea nadie, compadre. Venezuela es un país libre, soberano y no se deja intimidar por ningún imperio de este mundo. La Constituyente va", ha dicho en declaraciones recogidas por la emisora local Unión Radio.

Maduro ha recordado que en Venezuela "hay un sistema político establecido" que permite tomar sus propias decisiones. "Si queremos alcaldes, los tenemos; si queremos gobernadores, los tenemos. Es problema de los venezolanos, es asunto de los venezolanos", ha enfatizado.

El líder bolivariano ha criticado la "falta de respeto" de Estados Unidos por intentar interferir en un proceso interno. "No puede venir ningún Gobierno a decirnos: 'para la Constituyente o les bloqueo' ¿Me asusto, me intimido, me entrego? Jamás. Venezuela vencerá con la Constituyente y el imperialismo se tragará sus palabras", ha afirmado.

Rubio ha amenazado a través de Twitter con imponer "severas sanciones" a Venezuela si finalmente se celebran las elecciones a la Asamblea Constituyente, previstas para el 30 de julio. "Apoyaremos todo esfuerzo real para alcanzar la reconciliación y restablecer el orden democrático en Venezuela. Pero el tiempo se está agotando", ha alertado.

Maduro ha convocado una Asamblea Constituyente por considerar que es la única forma de devolver la paz a Venezuela, en el marco de la ola de violencia que se ha desatado por la represión de las protestas opositoras, que ha dejado más de 90 muertos y miles de heridos y detenidos.

La Asamblea Constituyente estará integrada por 545 venezolanos. De ellos, 173 serán miembros sectoriales --trabajadores, estudiantes, comunas, campesinos y pescadores, pensionados, personas con discapacidad y empresarios-- y 364, territoriales, a razón de uno por municipio, dos por capitales de estado y siete por el Distrito Capital.

También tendrá ocho representantes de los pueblos indígenas, que serán electos el 1 de agosto, cuando se realizarán tres asambleas regionales en las que estarán presentes los portavoces seleccionados por los pueblos originarios en las 3.473 asambleas comunitarias efectuadas entre el 5 y el 30 de junio.

La Mesa de Unidad Democrática (MUD) --coalición opositora-- ha denunciado que la Asamblea Constituyente es un intento de Maduro de perpetuarse en el poder y ha convocado un referéndum para el 16 de julio con el objetivo de que los venezolanos se pronuncien sobre la necesidad de elaborar una nueva Carta Magna.