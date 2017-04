Millo sugiere a Puigdemont que plantee una reforma constitucional a Rajoy

Etiquetas

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha asegurado este viernes que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont "podría plantear en una reunión al presidente Rajoy que lo que quiere es modificar la Constitución, y de aquí se tendría que articular la propuesta, llevarla al Congreso, debatirla y votarla".

En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha negado que el Ejecutivo central pueda plantear una modificación de la legalidad vigente para permitir un referéndum: "Esto tendría que acordarlo el congreso de los diputados".

Sin embargo, ha lamentado que esta no sea la posición de la Generalitat: "Lo que hace es decir: usted déjeme hacer un referéndum aunque no se contemple ni en la Constitución ni el Estatut y si no me deja hacerlo lo pienso hacer igualmente. Esto no da margen para negociar nada".

Millo ha destacado que la apuesta del Gobierno por el diálogo con el Govern "sigue tan viva como el primer día" y que prueba de ello son los actos de varios ministros en Cataluña, como el que realizará la próxima semana la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

"No hay ninguna otra manera de resolver los problemas entre políticos y administraciones", ha aseverado, aunque ve difícil que Puigdemont y Mariano Rajoy se puedan encontrar en los próximos meses.