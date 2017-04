Morales responsabiliza a Almagro de la violencia en Venezuela

Etiquetas

El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha responsabilizado al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de la violencia desatada en las protestas opositoras en Venezuela.

"Luis Almagro es responsable de la violencia en Venezuela y será responsable de la intervención", ha escrito el líder indígena a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

El mandatario boliviano ha reprochado al ex canciller uruguayo que no solo no repudia a los "grupos de choque que buscan un golpe de Estado" en Venezuela, sino que "más bien los alienta".

Cuatro personas han muerto y más de 300 han sido detenidas por los enfrentamientos que se han registrado entre manifestantes y fuerzas de seguridad en las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro por el "golpe de Estado" ejecutado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Asamblea Nacional.

La Mesa de Unidad Democrática (MUD) no ha dejado de manifestarse en las principales ciudades venezolanas desde el pasado 30 de marzo, cuando el TSJ ratificó que la Asamblea Nacional estaba en "desacato", advirtió a los diputados de que, en consecuencia, cualquier acto que realizarán estaba exento de la protección que concede la inmunidad parlamentaria y asumió las competencias de la sede legislativa hasta nuevo aviso.

El Parlamento denunció un "golpe de Estado" por parte del Gobierno de Maduro e incluso la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, --una fiel 'chavista'-- advirtió de que dicho fallos suponen una "ruptura del orden constitucional". En la misma línea, los países regionales y la OEA expresaron su preocupación por lo que consideraron una vulneración de los principios democráticos.

En un principio, el Gobierno se limitó a emitir un comunicado en el que denunció una "arremetida" de "la derecha intolerante y pro imperialista dirigida" por Estados Unidos para "atentar contra el Estado de Derecho" a través de "falsedades e ignominias", pero finalmente convocó al Consejo de Defensa Nacional, que ordenó al TSJ dar marcha atrás.

El TSJ ha cumplido las órdenes del Palacio de Miraflores y ha emitido dos "aclaraciones" que devuelven sus poderes a la Asamblea Nacional y la inmunidad a los diputados, con lo que Maduro ha dado por superado este "impasse en los poderes públicos". Sin embargo, para los críticos esta sucesión de hechos confirma que el Gobierno controla las demás instituciones venezolanas.