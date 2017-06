Oltra no ve "constitucional" que el concierto vasco permita a Euskadi tener el doble de dinero que a los valencianos

Etiquetas

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado este viernes, sobre el concierto vasco, que no ve "constitucional" que la posibilidad de recaudar que tiene Euskadi permita a los habitantes de esa comunidad autónoma tener el doble de dinero que los valencianos.

Oltra se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada por si ve posible llegar a un acuerdo sobre financiación ante las negociaciones del Gobierno con determinadas comunidades autónomas en los Presupuestos Generales del Estado. La vicepresidenta ha anunciado que el representante de la Comisión de Expertos vendrá el próximo lunes a la Comunitat para informar de la evolución de la situación a la comisión de seguimiento.

"El gobierno es un gran dialogador y seguiremos intentando pactar un sistema de financiación que no castigue a la Comunitat ni a nadie", ha señalado Oltra, que cree que en la negociación de los PGE "se han cambiado las reglas de juego unilateralmente" y ha hecho notar que, por ejemplo, Euskadi tendrá el doble del presupuesto de los valencianos si se descuenta el servicio de la deuda.

Así, ha insistido en que cada ciudadano vasco tiene "el doble de dinero" que los ciudadanos valencianos si se descuenta del presupuesto el servicio de la deuda. "¿Esto es razonable?", se ha preguntado, y se ha contestado ella misma: "No, no lo es, por mucho que el concierto vasco sea constitucional".

En esta línea, ha puntualizado que el concierto vasco contempla la capacidad de recaudación, es decir "quién recauda", que en comunidades de régimen común es el Estado y en Navarra y Euskadi la propia comunidad autónoma". "De que la posibilidad de recaudar haga que tengan el doble de dinero que los valencianos, no es constitucional", ha reiterado, y ha abogado por negociar un sistema de financiación "que garantice que los derechos que tienen las personas en España no estén garantizados en un sitio y en otro no".

Por ello, ha hecho hincapié en que se debe diseñar un sistema que, al margen del concierto o no, ha dicho, "haga que la suficiencia financiera de las comunidades sea equiparable y similar", también en función de sus necesidades y situación económica. "Seguiremos negociando y dialogando y que esto salga por consenso", ha manifestado.