PNV cree cualquier iniciativa para Cataluña llega "tarde" y el "choque de trenes" del 1 de octubre "ya es inevitable"

Esteban cree que el PP no tiene "claro" que aplicará el artículo 155 en Cataluña y apuesta por suprimirlo de la Constitución

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha advertido de que cualquier "iniciativa" dirigida a evitar el referéndum independentista en Cataluña llega "tarde", por lo que considera que el "choque de trenes" del 1 de octubre "ya es inevitable". Además, cree que el PP no tiene "claro" que aplicará el artículo 155 de la Constitución si el referéndum sigue adelante, y ha apostado por que sea suprimido de la Constitución, al igual que el que establece que el Ejército velará por la unidad de España.

En una entrevista a RNE, recogida por Europa Press, el portavoz del PNV en el Congreso se ha referido a la reunión mantenida este pasado jueves entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que era "obligada". "Que haya diálogo entre todos los representantes políticos me parece no solo positivo, sino absolutamente necesario", ha explicado.

Esteban ha confesado que no habría pensado que el encuentro se iba a prolongar por espacio de dos horas y media, pero ha añadido que "las conclusiones no me parecen tan sorprendentes".

A su juicio, era previsible un "consenso" respecto al tema catalán, en el que "el PSOE o Pedro Sánchez" no han dicho "nada diferente hasta la fecha".

Además, ha asegurado que no tiene "claro" que el PP tenga intención de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, porque "sería algo erróneo" y ha advertido de que "la aplicación de ese artículo "al PNV le colocaría en frente del Gobierno y del PP".

"Hay muchas interferencias que se pueden producir a lo largo de los próximos meses, pero intuyo que el PP no lo está pensando. Sí algunos medios, pero no me parecen soluciones para el siglo XXI", ha considerado.

BORRARLO

Preguntado por si se debería suprimir de la Carta Magna ese artículo, ha respondido que "habría que borrarlo, como otro que chirría muchísimo", el que afirma que el ejército es "garante" de la unidad del Estado.

Según ha dicho, es un "caso único en el mundo democrático occidental" y se dio "porque la constitución se hizo en unos tiempos en los que había una cierta vigilancia por parte de los poderes fácticos de la dictadura anterior". "Sí, creo que los dos deberían eliminarse", ha añadido.

Ante el anuncio de Sánchez de que el PSOE está dispuesto a "impulsar sus propias iniciativas" para Cataluña si Rajoy "se pone de perfil", Esteban ha recordado que los socialistas "has sido muy poco concretos hasta la fecha".

"Habla de reforma constitucional pero sin precisar, habla de federalismo pero sin precisar. Me temo que eso ya viene tarde. El periodo de sesiones ya está prácticamente finiquitado y ¿después qué va presentar? ¿Algo la primera o la segunda semana de septiembre para que se decida justo en víspera del 1 de octubre? Me parece que todas esas iniciativas ya llegan un poco tarde", ha dicho.

"CHOQUE DE TRENES"

Según el portavoz jeltzale, es "muy difícil" tanto "para una parte como para otra desdecirse de planteamientos" y hay "un marcaje entre diversos grupos políticos", por lo que "el choque de trenes, que no sé a qué velocidad chocarán, o lo que vaya a pasar el 1 de octubre ya es inevitable".

Ha dicho desconocer si el referéndum se celebrará o no, "qué capacidades habrá". "Me sorprendería mucho que de pronto encontráramos una solución 'in extremis' satisfactoria para todas las partes. Nos encontramos en una situación demasiado tardía", ha dicho.

LEY DE REFERÉNDUM

Preguntado por si la Ley de Referéndum de Cataluña tiene 'consistencia legal', ha respondido que "la posibilidad de celebrarlo sin autorización del Gobierno español no sería legal dentro del marco estatal".

"Pero tampoco entiendo que, en pleno siglo XXI, habiendo una demanda social y reflejada en el ámbito político en Cataluña, de forma tan remarcada e insistente, no se pueda buscar una solución o una vía para que la sociedad catalana se exprese", ha indicado.

A su juicio, se ha llegado "a un punto" en que "esto ya no se trata de un debate jurídico". "Muchos de los pasos del Parlamento catalán gozan de refrendo político en la medida en que está aprobado por una Cámara democrática. Claro que chocan con el ordenamiento jurídico y a medida que van avanzando, pues también", ha indicado.

Esteban cree que, además, el Parlamento catalán "se empeña en aprobar demasiadas leyes" porque "con alguna menor también se podría llegar al mismo efecto".

"Que hay un conflicto jurídico y que evidentemente hay determinados pasos que el ordenamiento jurídico en estos momentos no contempla, está claro. Pero me parece también incorrecto que, en pleno siglo XXI, haya una demanda y, aunque no tuviera una obligatoriedad jurídica, el resultado, la expresión de la sociedad catalana debiera encontrar un cauce, y eso sí es posible hacerlo dentro del ordenamiento jurídico español si hay voluntad política", ha dicho. También se ha mostrado convencido de que Cataluña, "pase lo que pase el 1 de octubre, no es la de hace seis años ni lo va a ser".

Para Esteban, asumir la "plurinacionalidad" es "el camino" por el que avanzar en el Estado. "Esto tiene que tener consecuencias concretas, pero me parece evidente que, de manera mayoritaria, tanto la sociedad vasca como la catalana hay sentimiento de ser. Es hora de dejarnos de hacer trampas al solitario e ir manejando estos conceptos", ha defendido.

Preguntado por qué Comunidades se verían afectadas por esa "plurinacionalidad", ha dicho que no en todas existe ese sentimiento, porque "no hay duda que en Andalucía todo el mundo se siente español y lo mismo pasa en la mayoría de comunidades". "Cataluña y Euskadi. No hay que volverse loco. En el resto, el sentimiento español es unánime", ha concluido.