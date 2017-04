EL PRESIDENTE DE LA FEMP REIVINDICA UNA CONSTITUCIÓN EN LA QUE APAREZCAN LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES

Etiquetas

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha pedido una reforma constitucional que recoja las competencias municipales para que no queden a expensas de las decisiónes de los sucesivos gobiernos.“Una reforma para que aparezca singularizada nuestra capacidad de acción, para que las responsabilidades locales no queden al criterio del Gobierno de turno”. Así lo aseguró este miércoles durante su intervención en el foro de debate 'La España necesaria', organizado por el diario El Mundo, en Madrid.Caballero llamó la atención sobre el hecho de que la Constitución española de 1978 “despacha a los ayuntamientos en tres artículos”, recogiendo un desarrollo excesivo para las comunidades autónomas y produciendo “una realidad desequilibrada que no se ajusta a la realidad social”.Caballero insistió en que son los municipios la Administración que mejor se ha adaptado a la modernidad y a la evolución social porque han sido los que se han visto obligados a responder a las demandas ciudadanas, demandas que afectan a los ámbitos sociales, de empleo, de medio ambiente, de nuevas tecnologías o de participación, y a las que los ayuntamientos han venido dando respuesta, “hasta que apareció, según dijo, la LRSAL (Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local) en dirección contraria a la gran demanda social”.Por este motivo, el Presidente ha insistido en la reforma constitucional y la incorporación del reconocimiento competencial local en “normas del mayor rango posible. Queremos leyes orgánicas”, aseguró.También se refirió al superávit local y a la exigencia por parte de los municipios de ser “ellos los que gasten sus ahorros”. El presidente de la FEMP recordó que “en medio de un recorte brutal, los ayuntamientos aportábamos medio punto de saneamiento al Gobierno de España”.Además, se refirió al cumplimiento de objetivos de deuda, ante los que los gobiernos locales dieron muestra de “una eficiencia inusitada” en medio de la mayor crisis desde los años 30. Por ello, lamentó que “se castigue a los eficientes y se premie a los ineficientes, a las comunidades autónomas, que no cumplen”.