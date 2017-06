El PSC anima al Pacte pel Referèndum a "convencer" al Gobierno catalán de dejar la vía unilateral

Etiquetas

Granados: "Que convoquen elecciones ya y evitemos un choque de trenes"

La portavoz del PSC en el Parlamento catalán, Eva Granados, ha animado al Pacte Nacional pel Referèndum --donde convergen partidos y entidades a favor de una consulta-- a "convencer" a la Generalitat de Cataluña de que abandone la idea de un referéndum unilateral e ilegal sobre la independencia, ha dicho.

En una entrevista de Europa Press, ha recordado que el Pacte se rige por un manifiesto que insta al Estado y a la Generalitat a acordar un referéndum y que en ningún caso alude a una convocatoria unilateral.

El Pacte prevé reunirse este martes tras varios días de polémica: el presidente del Govern convocó el lunes 29 de mayo a los partidos proconsulta para abordar la vía unilateral tras la negativa del Gobierno central a negociar un referéndum, pero los 'comuns' no fueron, alegando que primero debía reunirse el Pacte, que les aglutina a todos.

Además, el espacio que lideran Xavier Domènech y Ada Colau acusó al Govern de querer "enterrar" el Pacte y alertó de que la unilateralidad no es lo que defiende esta plataforma, que ha recogido más de medio millón de firmas para un referéndum pactado.

El PSC no está en el Pacte pero ve legítimo que reivindique el 'derecho a decidir' dentro de la legalidad: "Teniendo en cuenta lo literal que tienen acordado --el manifiesto--, deberán trasladar al Govern que la unilateralidad y la desobediencia nos lleva contra las rocas".

Granados lamenta que Puigdemont contemple un referéndum que ve ilegal, y preferiría que el Pacte tomara la decisión "de convencer al Govern de que no es la manera".

Además, defiende que el mejor referéndum acordado sería el de la reforma constitucional federal que defienden los socialistas, que nacería de un acuerdo político y no de la división, y que implicaría una doble votación en Catalunya: la de la nueva Constitución y la de un nuevo Estatut que se derivaría de ella.

"NO ES UN REFERÉNDUM"

Si el Govern convoca el referéndum --en pocos días anunciará la fecha y la pregunta--, el PSC alertará de que "no es un referéndum porque, para serlo, debe ser legal y este no lo sería, como ya ha dicho por unanimidad el Consell de Garanties Estatutàries", que dictaminó que no podía celebrarse sin acuerdo con el Estado.

"No estaremos a favor de este '9N bis', que no creo ni que se acabe convocando formalmente" porque todo este proceso independentista es en realidad un conjunto de movimientos tácticos de los partidos para posicionarse lo mejor posible ante las próximas elecciones autonómicas, según ella.

Eva Granados cree que Catalunya "vuelve a estar como hace dos años tras el 9N", y que deberían convocarse elecciones, para evitar que siga aumentando la crispación y que sigan acumulándose causas judiciales por el proceso soberanista.

"Estaría bien que convoquen elecciones ya y evitemos la escenificación de un choque de trenes que puede tener consecuencias para ellos y para la ciudadanía, porque esto obliga a posicionarse y crispa la opinión pública", ha lamentado.

Sobre si el Estado debe usar la fuerza para impedir el referéndum, ha respondido que debe abandonar la vía judicial y el "no a todo" para iniciar una vía de diálogo con la Generalitat que mejore la financiación y el autogobierno, blinde las competencias y reconozca la plurinacionalidad del Estado en una nueva Constitución.