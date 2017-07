El PSOE pactará con el PSC cómo distender la crisis catalana antes del 1-O y ve en Bélgica un posible modelo

Etiquetas

Narbona urge a revisar el modelo de financiación autonómica, antes que ir a una negociación de pacto fiscal

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pactará este viernes con el PSC la lista de iniciativas legislativas y medidas políticas con las que intentarán distender la crisis por el desafío independentista en Cataluña antes del próximo 1 de octubre, para cuando se está organizando un referéndum de independencia ilegal.

En esa lista de medidas, los socialistas valoran dar respuesta a alguna de las 46 reclamaciones que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, presentó al jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, el año pasado, ha informado este lunes en rueda de prensa en Ferraz la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. También incluirán la reforma constitucional que defienden los socialistas, que ven en Alemania y Bélgica, según Narbona, modelos de Estados federales.

En esas 46 peticiones de la Generalitat, se incluía la celebración de un referéndum en Cataluña que los socialistas rechazan de plano. A los independentistas catalanes, Narbona les ha advertido de que celebrar esa consulta no es un acto de democracia aunque como tal se les presente, porque "no equivale a democracia si no tiene las garantías".

El propio Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña ha reconocido que no puede invocarse el derecho de autodeterminación reconocido por la ONU para amparar la consulta en Cataluña, dado que las circunstancias en las que Naciones Unidas admite que ese derecho prevalece sobre el principio de integridad territorial de los estados (situaciones coloniales, de ocupación militar, o en casos de violación masiva de derechos humanos sobre minorías étnicas), "no se refieren a nada que se parezca a Cataluña", ha subrayado Narbona.

La presidenta del PSOE, que este fin de semana estuvo en Cataluña y se reunió con el PSC, ha revelado que el secretario general del PSC, Miquel Iceta, le trasladó su "absoluta confianza" de que los 122 alcaldes del PSC "responderán de manera nítida respecto del cumplimiento de la legalidad" el 1 de octubre, es decir, que no colaborarán de ningún modo a su celebración.

Sánchez viajará a Barcelona los próximos 14 y 15 para participar en la Ejecutiva del PSC y asistir a la proclamación de Miquel Iceta como candidato a las próximas elecciones autonómicas. El viernes, en la reunión con la dirección del PSC, se acordarán la lista de iniciativas legislativas y medidas políticas con las que el PSOE quiere "recuperar el tiempo perdido" en Cataluña, lo que atribuyen a la falta de actuación del Gobierno de Rajoy.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Además de la ya conocida propuesta del PSOE de empezar a debatir la reforma constitucional en las Cortes, con la creación de una subcomisión o comisión de estudio, Narbona ha defendido la necesidad de revisar la reforma "pendiente desde hace cuatro años" del modelo de financiación autonómica, antes de hablar de ningún pacto fiscal entre el Estado y Cataluña, que ha recordado que en la Constitución queda "reservado a los territorios de País Vasco y Navarra".

Narbona no ha descartado que alguna de estas medidas, las que sea necesario debatir en el Parlamento, se registren incluso en el mes de julio porque, "si hay voluntad", las Cortes pueden reunirse en verano.

BÉLGICA Y BAVIERA

Preguntada por la propuesta del PSOE de profundizar en la plurinacionalidad de España vía una reforma constitucional de corte federal, ha afirmado que los socialistas tienen una "referencia clarísima" en Europa, en países como Alemania, donde existen "naciones sin Estado", como es el caso de Baviera. Bélgica, ha añadido, también representa "un ejemplo de una federación de naciones que comparten un mismo espacio político".

El concepto de plurinacionalidad que defiende el PSOE, ha explicado, "no tiene que significar que todas las Comunidades Autónomas se conviertan en naciones" sino que "puede dar cabida a que bajo soberanía de un único estado pueden existir una o varias naciones dentro del Estado español".

Narbona ha añadido que el federalismo es "por definición asimétrico", en el sentido de que "reconoce singularidades" de los territorios, pero ha precisado que eso es "compatible con la igualdad de derechos de todos los ciudadanos". Conceptos como el de "lealtad federal" que existe en el derecho constitucional está "por desarrollar y mucho en España", ha abundado.