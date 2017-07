Patxi López, contrario a la aplicación del 155 en Cataluña porque no hay "ningún hecho", solo "teatro"

Etiquetas

El secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, se ha mostrado este jueves contrario a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, y ha argumentado que "de momento no hay más que teatro" y lo que requiere una actuación de ese tipo son "hechos".

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, López ha criticado a los defensores de aplicar este artículo de la Carta Magna para frenar el independentismo. Según ha explicado, con su aplicación, "no se suspendería la autonomía" sino que el Estado asumiría algunas materias propias de la Generalitat tras incumplir órdenes estatales.

En ese sentido, ha subrayado el significado que, a su juicio, se le está dando al artículo: "El 155 en este país tiene mucha leyenda", ha aseverado, y ha pedido que no se utilice "como amenaza".

Para Patxi López, una actuación de ese tipo aún no es necesaria: "Las medidas se adoptan en función de hechos y de momento no hay más que teatro", ha afirmado, y ha continuado recordándoles a los dirigentes independentistas que no hay "nada" que tenga "cuerpo institucional".

Por otro lado, preguntado por las responsabilidades que atribuye a cada parte, el exlehendakari ha dicho que "los culpables" del intento de secesión son el independentismo y el Gobierno catalán, aunque no exime de responsabilidades al Gobierno de Mariano Rajoy, al que ha reprochado "cinco años de ausencia" y ha acusado de "buscar réditos electorales" en lugar de una vía de entendimiento para solucionar el conflicto.

Y para reivindicar el diálogo, ha afirmado que en el País Vasco hay un "nacionalismo muy importante" y, pese a ello, ha destacado que viven un "momento de tranquilidad". Así, ha expresado su deseo de que el PSOE hubiera tenido "responsabilidades" para intentar la misma "vía" en Cataluña.