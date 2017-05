Rivera rechaza un debate específico en el Congreso sobre el referéndum catalán porque no vale "trocear" la soberanía

Etiquetas

Insta a Puigdemont a ceñirse al marco constitucional y a participar en los foros multilaterales

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha rechazado este miércoles que el Congreso de los Diputados abra un debate específico acerca del referéndum sobre la independencia de Cataluña y ha subrayado que cualquier debate que se haga debe estar dentro del marco constitucional.

En declaraciones a los periodistas junto al Museo Reina Sofía de Madrid, Rivera ha pedido al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que "si quiere negociar, debatir y proponer, se ciña al marco constitucional y a las instituciones".

"No vamos a hacer mesas paralelas para negociar el saltarse la ley o para pactar quitarle derechos a los españoles", ha afirmado. "No estamos dispuestos a trocear, negociar, pastelear o intercambiar cromos con la soberanía nacional. Ni queremos hacerlo ni podemos hacerlo, porque la Constitución no nos lo permite", ha añadido tras recordar que la soberanía nacional reside en todo el pueblo español y no solo en una parte.

Así ha respondido cuando se le ha preguntado si Ciudadanos estaría de acuerdo en que el Congreso abordara la cuestión del referéndum y debatiera posibles soluciones. En su opinión, "la única solución posible está dentro del marco constitucional y del Estatut de Cataluña".

El líder de la formación naranja considera que actualmente existen "foros suficientes", pero siempre de carácter "constitucional", por ejemplo para hablar de la reforma del sistema de financiación autonómica.

POSIBLE REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Además, está a favor de abrir otros foros para discutir sobre un plan nacional de infraestructuras, incluidas las de Cataluña, como ha propuesto Ciudadanos, o para "actualizar la Constitución", abordando asuntos como las competencias autonómicas.

Otro tipo de debates no los ve adecuados porque, a su juicio, "aquí no hay un conflicto entre Cataluña y España". "En todo caso hay un conflicto con los que se quieren saltar las leyes o los que quieren hacer una ley infumable y poco democrática, por no decir otra cosa, que pretende incluso controlar a los medios de comunicación", ha indicado sobre el borrador de la Ley de Transitoriedad Jurídica impulsada por los partidos independentistas en el Parlament.

Rivera cree que esa ley es "un escándalo" porque, además de fijar un plan para separar Cataluña de España y "romper la legalidad democrática", "pisotea los derechos de los catalanes y del resto de los españoles". Y, específicamente, "quita derechos" a los funcionarios públicos que trabajan en esa comunidad autónoma y "les obliga a escoger entre la ley democrática y una ley antidemocrática".