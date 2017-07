Rivera ve "imposible" el referéndum: "Lo único que se va a romper antes del 1-O es la unidad entre separatistas"

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, sostiene que la celebración de un referéndum en Cataluña es "imposible" y considera que "lo único" que se va a romper antes del 1 de octubre --fecha en la que la Generalitat tiene previsto convocar la consulta sobre la independencia-- "es la unidad entre los separatistas".

"Estoy convencido de que no se va a realizar el referéndum, sobre todo porque sin papeletas, sin urnas y sin censo es imposible violar la ley y saltarse la Constitución y el Estatuto de Cataluña", ha señalado en declaraciones a los periodistas en El Escorial (Madrid), donde participa este jueves en los Cursos de Verano.

El líder del partido naranja ha rechazado que los catalanes puedan ver sus derechos "violados" por parte de los políticos separatistas o "de ningún signo". A su juicio, "hay suficientes mecanismos jurídicos" para evitar "otro esperpento" como el de la consulta del 9 de noviembre de 2014.

En este sentido, se ha mostrado "convencido" de que en esta ocasión "ni el Gobierno ni la Fiscalía" van a "mirar hacia otro lado", al mismo tiempo que ha apuntado que los ciudadanos de Cataluña "no necesitan" que se gaste el dinero público en "cuestiones ilegales".

"MEJORAR Y NO LIQUIDAR ESPAÑA"

Rivera ha defendido la necesidad de abordar una reforma constitucional "para mejorar España", no para "liquidarla". En esta línea, ha advertido al PSOE de que "las prisas" de cara a negociar con las fuerzas políticas una modificación de la Carta Magna "no son buenas", al tiempo que ha dicho que los socialistas "se equivocan" si lo que buscan es "contentar" a los independentistas con esa reforma o al proponer un modelo federal.

"El PSOE se equivoca si quiere contentar a quienes nunca van a estar contentos", ha recalcado, para después pedir al partido de Pedro Sánchez que "no se equivoque de objetivos" y no haga "un cambio de cromos" con los independentistas para "adaptar la reforma constitucional" a lo que "quiera" el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. "Junqueras lo que no quiere es que la Constitución esté vigente", ha afirmado.

Para el presidente de Ciudadanos, "la batalla principal" de la reforma constitucional es la regeneración democrática, "no los privilegios territoriales".