Royo (Diplocat) defiende que Merkel hubiera tenido "más tacto" con el soberanismo que Rajoy

El secretario general del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), Albert Royo, ha afirmado este jueves que la canciller alemana, Angela Merkel, hubiera gestionado el proceso soberanista con "más tacto" que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Lo ha dicho en una jornada académica en Alemania sobre federalismo organizada por el Diplocat en colaboración de la Universidad de Augsburgo sobre federalismo y con el título 'Whats is going on in Catalonia? Reassessing self-determination in Western Europe'.

"Estoy seguro que Merkel, el resto de políticos y las instituciones alemanas habrían gestionado una situación como la que vivimos en Catalunya con mucho más tacto, inteligencia y altura de miras", ha añadido.

Un reciente dictamen del Tribunal Constitucional alemán rechazó que el 'land' de Baviera pueda celebrar un referéndum de independencia, y el Gobierno central lo utilizó para recordar que Catalunya tampoco podía organizar una votación así.

Royo ha dicho que el independentismo en Baviera tiene un apoyo del 2 por ciento y ha vaticinado que, si fuera "mayoritario" como en Catalunya, la reacción del Gobierno alemán a la petición de un referéndum sería diferente a la de Rajoy.

También ha criticado los procesos judiciales contra cargos electos soberanistas como el expresidente Artur Mas, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el concejal de Vic (Barcelona) Joan Coma, y ha lamentado que "se persigan penalmente supuestos delitos de opinión".