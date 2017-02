SÁENZ DE SANTAMARÍA DICE QUE EL DERECHO A DECIDIR ES UN "EUFEMISMO"

Etiquetas

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dejó claro este martes que el derecho a decidir de un territorio es un “eufemismo”, un concepto que “no existe”, en los sistemas democráticos, ya que supone “vender de modo simple un problema complejo”.En el Pleno del Senado, la vicepresidenta se expresó así en el marco de una interpelación de Unidos Podemos sobre la política que adoptará el Gobierno para favorecer un mejor encaje constitucional de las distintas regiones y naciones en el Estado español.Sáenz de Santamaría se ciñó a los preceptos que establece la Constitución para dejar claro que ésta no permite “saltarse los procedimientos”. Esto le permitió acusar a la formación morada de pretender “hacer tabla rasa” de un modelo que ha generado “bienestar y concordia” durante los últimos cuarenta años. También mosotró su desacuerdo con la idea de poner en marcha un proceso constituyente, ya que el balance de la desecentralización autonómica, desde su punto de vista, es “positivo” en España.“Me llama la atención que hablen de encajar, pero su propuesta sólo sirve para separar y no para unir”, sentenció. La vicepresidenta elevó el tono para aseverar que el derecho a decidir “no existe” en las democracias liberales, es un “eufemismo”, ya que quienes lo defienden pretender “vender de modo simple una idea compleja”. “¿Quién no va a tener ganas de opinar en un país de opinadores?”, se preguntó.Destacó que se pueden poner en marcha “muchas cosas” para fortalecer el Estado de las Autonomías. Entre ellas, citó el fortalecimiento del diálogo con los presidentes de las comunidades autónomas, alcaldes o presidentes de diputaciones provinciales; o fortaleciendo el Senado para abordar en esta Cámara distintos asuntos territoriales.“Muchas de estas cuestiones no necesitan reformas de la Constitución”, exclamó.En el campo de la reforma constitucional, reclamó establecer un “hilo argumental que nos una a todos”. Hasta que ello se consiga abogó por trabajar para fortalecer el Estado de las Autonomías, que no es otra cosa, dijo, que “fortalecer la respuesta de las administraciones a las necesidades de los ciudadanos”.A su vez, definió como “poco democrático” que Podemos pretenda que los españoles “comulguen con su modelo de Estado. “Si usted quiere, plantee una reforma de la Constitución, logre los votos, logre que se lo aprueben las Cortes y los españoles en referéndum. No son posibles los atajos”, retó Sáenz de Santamaría. A pesar de ello, reconoció que el Estado de las Autonomías es “mejorable”, si bien “no por la vía de la revolución, haciendo tabla rasa y no cumpliendo con los procedimientos”. “Algunas cosas pueden cambiarse, pero el consenso es básico”, concedió.Tras afirmar su rechazo a que desde la Constitución se erija en el lugar desde el que se impongan modelos sociales, económicos o territoriales, exclamó que “yendo paso a paso se llega más lejos que con discursos grandilocuentes”.Por su parte, la senadora de Podemos María Pilar Garrido lamentó que el Gobierno no haya sabido enfrentar el “problema” de las autonomías, que es un “gran problema” y “muy importante”.Dejó claro que España es un “país de países” y una “nación de naciones” y animó al Ejecutivo a que se respeten todas las “sensibilidades” a través de una fórmula que no aborde clichés “caducos” como la unidad nacional. “Tendrán que esforzarse para entender esta nueva realidad”, recomendó.