La UE no suspenderá el proceso de adhesión de Turquía

Recalca que los criterios de adhesión son "extremadamente claros" y que todo dependerá de cómo aplique la reforma constitucional

Los Veintiocho no suspenderán el proceso de negociaciones de adhesión con Turquía aunque han recordado que los criterios para entrar son "extremadamente claros" y compete a Ankara clarificar si sigue aspirando a formar parte del club comunitario.

"Por parte de la Unión Europea el proceso de negociación sobre la adhesión continúa. No está suspendido, no está terminado. Pero por ahora no hay trabajo en marcha para abrir nuevos capítulos", ha explicado en rueda de prensa la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, al término de la reunión informal de los ministros de Exteriores de la UE en Malta, donde han discutido la situación en Turquía y el futuro de las relaciones con Ankara tras el referéndum constitucional.

Los Veintiocho han mantenido después un encuentro con sus colegas de los países de la adhesión, incluido el ministro turco, Mevlut Cavusoglu.

Mogherini ha recordado que "los criterios para las negociaciones de adhesión son extremadamente claros" y "los conoce muy bien Turquía", cuyo Gobierno debe aclarar si siguen aspirando a entrar en la familia europea.

"Estaremos contentos de tenerles dentro, pero se necesita un nivel de clarificación de su parte sobre esto", ha remachado.

Al ser preguntada sobre si Turquía podrá cumplir los criterios de Copenhague para la adhesión una vez aplicada la reforma constitucional, Mogherini ha dejado claro que "dependerá mucho de cómo se haga la aplicación".

"Dependerá de la manera en que Turquía aplicará las enmiendas, cuándo y cómo", ha precisado, dejando claro por ello la importancia para el bloque de que Turquía aplique las enmiendas con "el máximo consenso" de la sociedad y las diferentes fuerzas políticas y "se haga en línea con las recomendaciones de la Comisión de Venecia y con la misión de la OSCE". "Dependerá mucho de Turquía", ha insistido.

Los Veintiocho respetan y reconocen "el derecho de cualquier país, incluido Turquía de decidir su sistema de gobierno" y respetan "el resultado del referéndum" aunque hay recursos en curso y previstos y en todo caso esperan que las enmiendas constitucionales se hagan siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Venecia y los observadores de la OSCE y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y buscando el consenso máximo con la sociedad y las fuerzas políticas, ha explicado Mogherini.

"Si Turquía está interesado en las negociaciones de adhesión, como ha dicho hoy el ministro de Exteriores Cavusoglu y, como entiendo ha expresado la misma postura el presidente Erdogan, en las últimas horas, sabe muy bien lo que implica, especialmente en el plano de los Derechos Humanos, el Estado de Derecho, la democracia, las libertades fundamentales, incluido la libertad de medios, obviamente la pena de muerte y el respeto del Derecho Internacional y el principio de buenas relaciones de vecindad", ha dicho la jefa de la diplomacia europea.

Respecto al tono de las conversaciones, Mogherini ha asegurado que los Veintiocho han mantenido discusiones "muy abiertas y francas" pero "no especialmente dramáticas". "Si no, no estaría en condiciones de presentar cierto terreno común", ha dicho, al tiempo que ha admitido que la discusión con los candidatos a la adhesión "no ha sido una sesión UE-Turquía" pero sí se han trasladado "preocupaciones" del bloque, "no solo con Turquía" sino con "algunos otros" también.

"Las cosas que se tenían que decir se han dicho pero no es la primera vez que se hace", ha resumido. Varios países han cuestionado el estatus quo actual con Turquía, entre ellos Austria, cuyo ministro de Exteriores, Sebastian Kurz, ha dicho claramente que el camino con Turquía "no es la adhesión", mientras que su homólogo luxemburgués, Jean Asselborn, ha señalado que "la Turquía democrática es una cosa del pasado" tras el referéndum. "Esto también está vinculado a nuestras negociaciones de adhesión", ha zanjado.

También el ministro eslovaco, Miroslav Lajcak, ha pedido "ser serios, dejar de pretender que vivimos algo en lo que no creemos". "La adhesión a la UE va de valores", ha avisado.

En cambio, Alemania ha rechazado romper las discusiones con Turquía porque "no tiene utilidad", ha explicado su ministro de Exteriores, Sigmar Gabriel, quien no obstante tampoco ha rechazado "nuevos formados de discusiones" con Turquía.

A la salida de la reunión, el ministro de Exteriores francés, Jean-Marc Ayrault, ha asegurado que "nadie quiere una ruptura" pero ha dicho que "está claro que no se abrirán nuevos capítulos" ni se cambiarán los criterios para los visados.

Respecto a la propuesta de Alemania de la posibilidad de eximir visados para ciertas categorías de turcos, como periodistas, artistas y académicos, Mogherini se ha limitado a decir que hay un diálogo en marcha con las autoridades turcas. "Tendremos que ver con los interlocutores turcos cómo procedemos sobre esto", ha dicho.

Al ser preguntada si los Veintiocho han esbozado cómo sería una relación con Turquía que cerrara la puerta a la adhesión, Mogherini ha dejado claro que "Turquía no es sólo un país candidato" sino "un socio estratégico para la UE en muchas cosas", incluido para resolver la crisis chipriota, la cooperación contra el terrorismo y resolver la crisis siria, al tiempo que también ha subrayado la importancia de las relaciones comerciales. La UE, ha recordado, es el primer socio comercial de Turquía.

"Nuestra relación con Turquía va más allá de las negociaciones de adhesión y cubre muchos otros ámbitos relevantes para Turquía y para la UE", ha explicado, insistiendo en que "cubre muchos ámbitos y cuestiones diferentes y puede tomar formas diferentes".

"Está claro que Turquía es y seguirá siendo un socio importante para la Unión Europea y este es el mensaje clave tras las discusiones de hoy", ha dicho el viceprimer ministro y ministro de Exteriores maltés, George Vella, cuyo país ejerce la Presidencia rotatoria de la Unión y ha ejercido de anfitrión.