VENEZUELA. DASTIS AFIRMA QUE “EL DIÁLOGO POR EL DIÁLOGO NO SIRVE” Y APUESTA POR “DAR LA PALABRA” A LOS VENEZOLANOS

Etiquetas

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, subrayó este miércoles que “el diálogo por el diálogo no sirve” en Venezuela y afirmó que la solución a la crisis política que atraviesa el país caribeño pasa por “dar la palabra a todos los venezolanos mediante elecciones con sufragio universal, libre, igual, directo y secreto”.Así se pronunció el jefe de la diplomacia española en rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, después de la primera reunión entre ambos tras el nombramiento de éste el pasado 5 de abril.Lo hizo después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, haya anunciado su intención de convocar una asamblea constituyente, cuyos 500 asambleístas no serían elegidos por sufragio universal sino por sectores sociales y comunidades, con el objetivo de cambiar la constitución de Venezuela.Dastis afirmó que sigue con “preocupación” los acontecimientos en Venezuela, en especial la idea de Maduro de convocar dicha asamblea constituyente. Esto le permitió constatar que la solución al “problema actual” en el país caribeño pasar por “dar la palabra a todos los venezolanos mediante elecciones con sufragio universal, libre, igual, directo y secreto”.Por ello, manifestó que el Gobierno “hace votos” para que ese sea el “camino elegido” para la “reconciliación entre los venezolanos”, la “normalización institucional” y el “restablecimiento de la democracia plena” en el país caribeño.Reafirmó su apoyo a cualquier intento por favorecer el diálogo en Venezuela y dejó claro que “el diálogo por el diálogo no vale”, ya que éste tiene que “producir resultados a la mayor celeridad posible”.