VENEZUELA. RIVERA: "CON UN TIRANO NO SE PUEDE NEGOCIAR"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró este jueves que "con un tirano no se puede negociar", en referencia al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al que responsabiliza del asalto a la Asamblea y de la agresión a varios parlamentarios. En un encuentro informativo organizado por EFE, se preguntó "que hay que negociar con un señor que agrede a los diputados" y que defiende "hacer la guerra" contra los "enemigos internos", es decir, con los opositores. "Hay que ser más firmes", aseguró, criticando la "dinámica" del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, pretendiendo negociar entre Maduro y la oposición y alertando de que están "presionando" a Leopoldo López para que acepte un erresto domiciliario a cambio de no defender el revocatorio. Rivera apuesta por condicionar cualquier negociación a la liberación de los presos, al respeto a los derechos humanos, a la apertura de un canal humanitario y a la convocatoria de elecciones. "Cuando uno prohíbe elecciones", aseguró, y "asalta el Parlamento", eso no se llama democracia sino "tiranía". "Me duele que España se ponga de lado", aseguró, y que confíe en un "diálogo trampa".