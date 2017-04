VENEZUELA. RIVERA SUGIERE AL GOBIERNO UNA POSIBLE RETIRADA DEL EMBAJADOR EN CARACAS

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, reiteró este jueves la petición al Gobierno para que llame a consultas al embajador en Venezuela y analice "si tenemos o no" delegación diplomática en ese país a la vista de la situación y de la necesidad de presionar al régimen de Nicolás Maduro. Antes de participar en un foro organizado por la Cumpre Multisectorial contra la Morosidad, denunció la "represión" y la "tiranía" que ha costado la vida a varias personas que protestaban estos días en Venezuela, y reiteró la necesidad de ser "firmes".Lo están siendo países como Argentina, Perú o Costa Rica, aseguró, y España es un país no solo con el que hacer negocios sino que también debe defender los derechos humanos, por lo que no puede estar "de canto". Reclamó por ello que se llame a consultas al embajador en Caracas y se analice "si tenemos allí embajador o no" una vez demostrado que el "diálogo trampa ha fracasado" y solo queda combatir la represión apoyando a la oposición democrática.