(VÍDEO) CATALUÑA. MÉNDEZ DE VIGO ASEGURA QUE A LOS INDEPENDENTISTAS “LES HAN DADO LA ESPALDA EN TODOS LADOS”

(AVISO: estas declaraciones contienen imágenes de televisión que pueden contratarse en los teléfonos 915450110 o 667154701). El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, destaca que a quienes promueven la independencia de Cataluña “internacionalmente les han dado la espalda en todos lados” y se está evidenciando que “no tienen ningún apoyo de nadie”.En una entrevista con Servimedia, Méndez de Vigo hizo esta afirmación coincidiendo con el intento del presidente catalán, Carles Puigdemont, de recabar el apoyo internacional al proceso secesionista, algo que se encontró este miércoles con el comunicado de la embajada de EEUU, que apuntó que apuesta por una España “fuerte y unida”.En esta línea, respecto al intento de los independentistas también de comparar la situación de Cataluña con la de Escocia, el portavoz del Gobierno dijo a Servimedia que “el caso escocés y el caso catalán no tienen absolutamente nada que ver” y que no es posible con la actual Carta Magna que en una comunidad autónoma se celebre un referéndum como el que aprobó en su momento el Parlamento británico. Explicó que Gran Bretaña no tiene Constitución escrita y que en el Acta de Unión de 1707, por el que se integraron Inglaterra y Escocia, se contemplaba la posibilidad del referéndum, por lo cual el mismo era “legal”. “NO HAY POSIBILIDAD ALGUNA”“Eso en España no es posible”, afirmó Méndez de Vigo, quien resaltó que la norma fundamental de 1978 es “meridianamente” clara respecto a que “es el pueblo español en el que residen todos los poderes del Estado” y también la soberanía nacional. Por este motivo, resaltó, en referencia al referéndum que los independentistas piden para Cataluña, que “no hay posibilidad alguna de atribuir a una parte del territorio nacional un derecho, el de autodeterminación, que no está reconocido en la propia Constitución”. “No es posible”, continuó, “que una parte del territorio nacional (por Cataluña) decida sobre ella misma sin contar con el resto del territorio nacional, porque la soberanía reside en el pueblo español no reside en ningún otro lado”. El portavoz añadió que “la Constitución cómo está en estos momentos es clara, sólida, determinante” respecto a la soberanía nacional y la imposibilidad del derecho de autodeterminación, pero añadió que “lo que se puede es modificar” la Carta Magna. DIÁLOGO “SIN FECHA DE CADUCIDAD”Méndez de Vigo indicó que esto es posible “de acuerdo con los procedimientos establecidos” en la propia normal fundamental. “Por tanto”, explicó, “si se quiere reformar la Constitución, si se quiere reconocer el derecho de autodeterminación, que se haga ese planteamiento y que observando los trámites y las mayorías establecidas se presente la reforma ante el Congreso de los Diputados”. Sin embargo, insistió que intentar hacer un referéndum de autodeterminación sin este cambio constitucional “es ilegal y no es posible”. En todo caso, indicó que “la voluntad del Gobierno es el diálogo con las instituciones catalanas, pero sobre todo con los catalanes” y que este deseo de entendimiento no tiene “fecha de caducidad”, pero debe ser dentro de la ley.