Venezuela acusa a la OEA de "alentar y promocionar" a líderes políticos para que rechacen el diálogo

Etiquetas

La ministra de Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha acusado este domingo a la Organización de Estados Americanos (OEA) de "alentar y promocionar" a líderes opositores para que no participen en un diálogo político.

"La OEA no solo no condenará la violencia en Venezuela sino que alienta y promociona a sus líderes para que no dialoguen y mantengan crímenes", ha indicado, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter.

Rodríguez ha agregado las palabras del presidente del país, Nicolás Maduro, condenando la muerte de un teniente retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que fue agredido en la localidad de Cabudare, capital del municipio de Palavecino, en el estado de Lara (noroeste).

La tensión política en Venezuela alcanzó un nuevo pico el pasado marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) despojó de sus poderes a la Asamblea Nacional --controlada por la oposición desde 2016-- y dejó sin inmunidad parlamentaria a los diputados.

El Gobierno de Maduro ordenó dar marcha atrás en ambas decisiones, algo que el TSJ cumplió, pero la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA) consideran que se ha producido una "ruptura del orden constitucional" que requiere elecciones anticipadas.

Desde entonces, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) no ha dejado de convocar manifestaciones multitudinarias que han acabado en duros enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Gobierno y oposición se han acusado mutuamente de armar a civiles para desatar la violencia.

Maduro ha convocado una Asamblea Constituyente por considerar que es la única forma de devolver la paz a Venezuela. La MUD, por su parte, ha denunciado que de esta manera el 'chavismo' pretende consumar el "autogolpe" que comenzó con las polémicas sentencias del TSJ.

La Asamblea Constituyente estará formada por 500 "ciudadanos" que serán elegidos en las próximas semanas "a través del voto universal, directo y secreto", de los cuales la mitad, 250, saldrán de sectores de marcado corte oficialista, según ha detallado Maduro.