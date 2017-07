El catedrático Francesc de Carreras avisa de que no se debe reformar la Constitución para "contentar" a Cataluña

Etiquetas

El catedrático Francesc de Carreras, uno de los expertos que elaboraron la propuesta de reforma constitucional de Ciudadanos, ha avisado este viernes de que la Carta Magna no debe ser modificada con el único objetivo de "contentar" a Cataluña, sino de que debe realizarse "pensando en todos" y para consolidar un Estado "eficaz y solidario".

Durante su participación en la Escuela de Verano de Ciudadanos, Carreras ha destacado los logros que ha permitido la Constitución durante los últimos 39 años y ha sostenido que se trata de un texto que aún "da mucho juego" tal y como está redactado para seguir siendo desarrollado legislativamente. A su juicio, si se reforma, debería hacerse para mejorar los elementos de la democracia y mejorar los mecanismos de participación de las comunidades autónomas en el Estado.

"EL PSOE NO SE SABE LO QUE DICE"

Sin embargo, cree que "nunca" había sido tan difícil aprobar una reforma constitucional desde el año 1980 como en la actualidad. Según ha repasado, en el actual mapa parlamentario "unos quieren un proceso constituyente, otros la independencia, el PP no quiere tocar nada hasta que haya consenso y el PSOE no se sabe lo que dice".

Por ello, ha insistido en la necesidad de poner en marcha todas las reformas posibles por la vía legislativa y, de forma paralela, crear algún grupo de estudio que señale aquellos puntos de la Carta Magna cuya reforma es "imprescindible". "Yo no haría más que los cambios imprescindibles", ha reconocido.

Con él ha coincidido Francisco Sosa Wagner, otro de los miembros del grupo de expertos creado por Ciudadanos, quien ha recomendado al partido naranja que no se deje "captar" por el debate de reforma constitucional, que a su juicio debe seguir siendo objeto de debate de los juristas, y siga trabajando "por el camino que está" y "logrando" medidas como la reducción del IRPF o la ley de autónomos.

LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN NO ES LA VARITA MÁGICA

En la misma mesa redonda, la líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ha definido a Ciudadanos como una formación "constitucionalista y reformista" y ha explicado que sus propuestas de reforma están orientadas a su actualización y mejora, pero siempre reconociendo su "legitimidad" y "vigencia".

Arrimadas ha arremetido así tanto contra los nacionalistas, que no tienen un "proyecto de España" y por tanto cree que no pueden participar en un proyecto de reforma de la Carta Magna, como contra Podemos por proponer un proceso constituyente. "Hay partidos irresponsables que niegan lo que ha supuesto la Constitución. Y otros que, desde el miedo, tienen una postura inmovilista. Nosotros estamos en la reforma desde la responsabilidad", ha justificado.

En cualquier caso, ha coincidido en que no se debe "vender" una reforma de la Constitución como "la varita mágica". "No es un fin en sí mismo, es un instrumento al que se deben sumar otras muchas reformas que no tienen por qué tocar la Constitución", ha insistido subrayando que "el problema de España" no es su Carta Magna.