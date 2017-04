El principal partido opositor turco se plantea abandonar el Parlamento

Etiquetas

La principal formación opositora de Turquía, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), se plantea abandonar el Parlamento en protesta por las supuestas irregularidades del referéndum constitucional del pasado domingo, según la portavoz Selin Sayek Boke.

"No reconocemos los resultados del referéndum", ha subrayado Boke, que no ha descartado ninguna opción. "Que no quepa ninguna duda de que ejercitaremos nuestros derechos democráticos", ha advertido, según el periódico turco 'Hurriyet'.

La portavoz del CHP ha reclamado la repetición de la consulta del 16 de abril, en la medida en que su legitimidad ha sido cuestionada tanto dentro como de las fronteras de Turquía. Entre las voces críticas, una de las más sonadas ha sido la de la misión de observación del Consejo de Europa y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

El prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP) también ha presentado este miércoles un recurso ante la junta electoral para anular el referéndum sobre la reforma constitucional, en el que el 'sí' se impuso por un estrecho margen.

Los cambios en la Carta Magna refuerzan la figura del presidente, cargo ocupado actualmente por Recep Tayyip Erdogan. El mandatario alegó el martes en una entrevista a CNN que esta reforma no le convierte en dictador ni tiene como objetivo beneficiarle únicamente a él: "Soy mortal".