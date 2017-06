CONDE ASEGURA QUE LA INVERSIÓN EN DEFENSA SIRVE PARA GARANTIZAR EL “MODELO SOCIAL”

Etiquetas

El secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, subrayó este miércoles que la seguridad “no se puede improvisar” y defendió que la inversión en defensa permite contar con capacidades para garantizar el “modelo social”.Así se pronunció Conde durante la clausura en Toledo del XXIX Seminario Internacional de Seguridad y Defensa, organizado por la Asociación de Periodistas Europeos.Puso de manifiesto la necesidad de proporcionar “respuestas colectivas” en el seno de la comunidad internacional para “ganar legitimidad” y ser “eficientes” en la respuesta ante amenazas como el terrorismo.Ante esta situación, comentó que España se encuentra en “primera línea” del esfuerzo que está realizando la Unión Europea para avanzar en el diseño de un Política Común de Seguridad y Defensa. “España sigue desempeñando un papel de referencia y, en algún caso, de liderazgo en misiones de la UE, la ONU y la OTAN”, dijo.Constató que las soluciones unilaterales no son “viables” y aseveró que el diálogo entre aliados es la “principal herramienta para resolver conflictos”. Por ello, apostó por la “unidad” y la “determinación”, ya que el terrorismo es el “principal enemigo de la civilización en todo el mundo” y no puede encontrar a los demócratas “divididos ni dubitativos”. RESPUESTA AL “TERROR”Al mismo tiempo, sostuvo que es necesario contar con unas capacidades militares y civiles suficientes para actuar frente al “terror” y el “chantaje” y, de este modo, poder garantizar la seguridad.“La adquisición de esas capacidades no es un proceso fácil ni gratuito. Requerirá esfuerzos, talento, generosidad, mucha coordinación y algunos sacrificios”, afirmó.Conde destacó que se trabaja para incrementar los presupuestos con el objetivo de “facilitar las herramientas adecuadas a los que se encuentran en primera línea de combate” y porque dicho aumento presupuestario debe llevarse a cabo siendo consciente de “los peligros a los que nos enfrentamos”.Esto le sirvió para insistir en que la seguridad “no se puede improvisar” y que la inversión en defensa permite contar con capacidades para garantizar “nuestro modelo social”. Explicó que la apuesta por las políticas de defensa contribuye a generar riqueza y empleos, cifrando en 100.000 los puestos de trabajo que de ella dependen.IMPORTANCIA DE LA DISUASIÓNTambién celebró que la labor de los efectivos que se integran en las misiones internacionales consiguen un doble objetivo: ejemplificar la solidaridad de España con sus socios y aliados y defender la libertad, la democracia y los derechos humanos.Realzó la disuasión como “concepto básico” y “hecho constatable”, por lo que, dijo, las Fuerzas Armadas deben disponer “no sólo de los mejores recursos humanos, formados y capacitados técnicamente, sino también de los sistemas de armas que les permitan anticiparse o responder a las agresiones que sufren nuestros nacionales”.Por último, explicó que ha llegado el momento de renovar la flota de la Fuerza Aérea Española, concretamente de los F-18, de los que la mitad estará próximamente fuera de servicio. Ante esta situación, dijo que el Ministerio ha realizado una solicitud de información para ver de qué manera son sustituidos estos aparatos. Confirmó que se trabaja sobre tres opciones: adquirir los F-35 de fabricación estadounidense –“que es el avión que está de moda”-, adquirir la nueva versión de los F-18 o apostar por los Eurofighter. “La decisión se tomará a partir del precio y razonablemente pronto”, remachó.