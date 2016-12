La Agencia Valenciana de Seguridad está movilizada ante la alerta yihadista y Oltra lanza un mensaje de tranquilidad

Etiquetas

La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta ante las Emergencias está movilizada en la Comunitat ante la alerta yihadista y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha lanzado un mensaje de tranquilidad: "La gente puede estar tranquila, puede salir de fiesta con cabeza" en Nochevieja.

Oltra se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada por si se había establecido algún dispositivo especial ante la alerta yihadista esta Nochevieja.

La vicepresidenta ha afirmado que la Agencia Valenciana de Seguridad "está no solo ahora, si no permanentemente movilizada", y ha recordado que en el caso de la Policía Local o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Generalitat no tiene competencia.

"La parte de la Policía Autonómica está desde hace tiempo preparada --ha continuado-- y ahí José María Ángel hace un gran trabajo al frente de la Agencia Valenciana de Seguridad", ha sentenciado.

Por ello, entiende que la gente "puede estar tranquila, puede salir de fiesta con cabeza. Si se bebe, coger el transporte público y cosas de sentido común que a veces no lo son tanto", ha agregado.

"La gente se lo puede pasar bien en una ciudad que seguro que tiene mucha fiesta como Valencia, y también en otras ciudades de la comunidad que también tendrán mucha fiesta", ha apostillado.