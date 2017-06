Agustín Conde aboga por "prestigiar lo militar y una formación permanente" para contar con "el mejor" ejército español

Etiquetas

El secretario de Estado de Defensa y 'número dos' del Ministerio, Agustín Conde, ha abogado por "prestigiar lo militar y la función de la defensa nacional" y apostar por una "formación permanente" para conseguir atraer a los mejores profesionales a las Fuerzas Armadas y contar así con "el mejor" ejército español posible.

A preguntas de los asistentes al acto de clausura del XXIX Seminario Internacional de Defensa y Seguridad desde el Parador de Toledo, Conde ha criticado que en ocasiones se "minusvalore" lo militar y a veces "se desprecie".

"Si consideramos que es un puro consumo de recursos y si pintas a los militares como parásitos que gastan dinero pero hacen bonito un desfile", no sería posible, según Conde, atraer a los mejores soldados a las Fuerzas Armadas. "Pero si trasladas que hoy podemos dormir tranquilo porque un señor está haciendo guardia, a lo mejor los mejores están dispuestos a servir".

Conde ha celebrado que las Fuerzas Armadas españolas "cuentan con un buen nivel de oficiales y soldados", y ha presumido de que, tras 30 años de servicio fuera de las fronteras del país, las unidades no sólo han recibido elogios sino que "no ha habido ni una sola denuncia por abusos de soldados españoles", algo que "no pueden decir" otros países.