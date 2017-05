CATALUÑA. COSPEDAL CREE QUE LA ACTUACIÓN DE PUIGDEMONT PODRÍA CATALOGARSE COMO “INTENTO DE GOLPE DE ESTADO” EN “OTRAS CIRCUNSTANCIAS”

Etiquetas

La ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, consideró este martes que tras las continuas “amenazas” y “chantajes” del presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, para conseguir la independencia subyace lo que podría catalogarse de “intento de golpe de Estado” si estuviéramos “en otras circunstancias”.La ‘número 2’ de Mariano Rajoy en Génova hizo estas valoraciones en una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, donde defendió que “si estuviéramos hablando de militares, quizás en otros países o quizás en el nuestro estaríamos utilizando esa expresión (golpe de Estado) y creo que lo sabemos todos”.En la conferencia que pronunció ayer Puigdemont en el Palacio de Cibeles de Madrid reiteró su propuesta de negociación con el Gobierno español para acordar un referéndum de autodeterminación, al tiempo que avisó de que se convocará en cualquier caso porque, “aunque lo intente, el Estado español no dispone de tanto poder para impedir tanta democracia”.Ante estas declaraciones, Cospedal aseguró que el Estado español tiene “fuerza suficiente” para impedir una “amenaza” contra el Estado. “Lo que están haciendo desde hace mucho tiempo Puigdemont y la Generalitat es amenazar constantemente al Estado y amenazarlo en el sentido de decir que van a terminar con el Estado que tenemos hoy”, expuso. Por ello, llegó a la conclusión de que si estuviéramos en otro país, en otro escenario o en circunstancias diferentes a las que existen hoy en España, se podría incluso llegar a hablar de un “intento de golpe de Estado”. Señaló, asimismo, que la denominada ‘ley de ruptura’ por la que se eliminaría la división de poderes en Cataluña es una “amenaza en toda regla” contra un Estado que “tiene todos los medios para defenderse”.Preguntada entonces si la actuación de Puigdemont esconde las características propias de un golpe de Estado, respondió que son las de “quien quiere golpear el Estado y no está siguiendo los cauces y eso, como es saltarse la ley, es atentar contra el Estado, y en otros contextos seguramente se llamaría así”. Por ello, emplazó al mandatario catalán a explicar en el Congreso “por qué quiere destruir el Estado”.“Lo lógico es que venga al Parlamento”, sentenció la secretaria general de los populares, para agregar que “cualquier intento de otra manera es absolutamente improcedente”. Aseguró que de transformarse en hechos sus “amenazas”, el Gobierno “tendrá que utilizar los instrumentos que le da el Estado de Derecho”, valorando cuáles son los “más convenientes”.En respuesta a si entre esas herramientas se contemplaría la utilización de las Fuerzas Armadas, indicó que es algo que el Gobierno, “como todo el mundo sabe y se puede imaginar, no tiene ninguna intención de poner en actuación inicialmente”. “El Gobierno irá respondiendo en la medida y con sentido de la proporcionalidad”, subrayó.