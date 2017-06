CATALUÑA. COSPEDAL SUBRAYA QUE EL GOBIERNO TRABAJARÁ POR DEFENDER “TODO AQUELLO QUE NOS UNE”

Etiquetas

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, dejó claro este lunes en Barcelona que desde el Gobierno “seguiremos trabajando por aproximar posturas siempre, por defender aquello que nos une” y añadió que “la unidad no está reñida con la pluralidad y la integración nos hace más fuertes a todos”.Así se pronunció la titular de Defensa durante su visita a la exposición temporal ‘Ingenieros, soldados y sabios’, que se ha habilitado en el edificio ‘Gobierno Militar’ en Barcelona, después de presidir este mediodía la reunión del Consejo Superior del Ejército en la sede de la Inspección General del Ejército de la Ciudad Condal.Cospedal subrayó la importancia de “un intangible como es defender con la seguridad, con nuestra convicción y con nuestro modelo de convivencia, aquello en lo que creemos las sociedades democráticas y que algunos nos quieren arrebatar: la libertad y la pluralidad”. También destacó que “las sociedades democráticas son aquellas que luchan por aquello que es de todos, porque la unidad no está reñida con la pluralidad y la integración nos hace más fuertes a todos”.En un mensaje velado al desafío independentista catalán, la ministra apuntó que desde el Gobierno “seguiremos trabajando por aproximar posturas siempre, por defender siempre todo aquello que nos hace caminar juntos y por defender siempre lo que nos une” y apuntó que “hay que dejar a un lado lo que nos separa, porque la unión, es bien es sabido y lo saben muy bien los militares, es lo que hace la fuerza, y la división es lo que dio lugar al famoso refrán: divide y vencerás. Esa lección no se nos puede olvidar”.Sobre la muestra que visitó, Cospedal afirmó que iniciativas como esta son necesarias por su labor de difusión de la cultura de la defensa y “para que se pueda saber la verdad y con la verdad de los hechos de la historia se sepa la aportación que el pueblo de Cataluña ha hecho a la formación de España y del Ejército español”.A su vez, expuso el valor de la seguridad y la defensa en el mundo actual, manifestando que “España, como país perteneciente a la UE, es uno de los países líderes a la hora de defender la Europa de la Seguridad y de la Defensa que tanto nos proporciona a los españoles, porque ese intangible que se llama seguridad, que se llama defensa dentro y fuera de nuestras fronteras, es lo que nos permite que podamos tener una convivencia en paz”.REUNIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DEL EJÉRCITOA su llegada al Palacio de Capitanía General de Barcelona, la ministra fue recibida por el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (Jeme), general Francisco Javier Varela, y por el jefe de la Inspección General del Ejército, con sede en Barcelona, teniente general Fernando Aznar. A continuación, recibió honores de ordenanza y saludó a los oficiales generales componentes del Consejo Superior del Ejército.El Consejo Superior del Ejército es un órgano colegiado con funciones asesoras y consultivas del ministro de Defensa y del jefe de Estado Mayor del Ejército. También tiene competencias en materia de personal, como ascensos, evaluaciones o cursos de capacitación.Se convoca siete veces al año, normalmente en el Cuartel General del Ejército (Madrid). Hasta el año 2012 rotaba por diferentes ciudades españolas. La última reunión fuera de Madrid tuvo lugar el 18 de octubre de 2012 en Toledo. A partir de entonces, por razones económicas, pasaron a realizarse en Madrid. La última vez que el Consejo se celebró en Barcelona fue el 2 de junio de 2001. Componen este organismo el jefe de Estado Mayor del Ejército, todos los tenientes generales del Ejército de Tierra en situación de servicio activo (actualmente trece), el general de división jefe de la Fuerza Logística Operativa y el secretario del consejo, también general de división.