Corbyn defiende que no es "pacifista" para reforzar su política exterior con vistas a las elecciones

El líder del Partido Laborista de Reino Unido, Jeremy Corbyn, ha explicado este viernes que no es un pacifista y que a veces la acción militar es necesaria, en un intento por reforzar su política exterior de cara a las elecciones generales que tendrán lugar el 8 de junio.

Corbyn, un activista contra la guerra que se opone a las armas nucleares, ha tenido que enfrentarse a las acusaciones de los conservadores de la primera ministra, Theresa May, de que pondría en peligro de seguridad a Reino Unido si ganaba.

"Haré todo lo posible para proteger la seguridad de nuestra gente y nuestro país... La mejor defensa para Reino Unido es un gobierno activamente comprometido en buscar soluciones políticas a los problemas del mundo", ha explicado Corbyn durante un discurso en Londres.

"Eso no me convierte en pacifista. Acepto que las acciones militares, bajo las leyes internacionales y como último recurso, son a veces necesarias.", ha añadido el líder de la oposición. Y ha aprovechado para criticar "las guerras e intervenciones unilaterales" de los últimos años, diciendo que la estrategia de "bombardear primero y hablar luego" ha fracasado y Reino Unido no debería limitarse a seguir el ejemplo de Washington.

"Reino Unido merece algo mejor que simplemente externalizar la seguridad de nuestro país a los caprichos de la Casa Blanca de Donald Trump", ha defendido Corbyn.

También ha criticado a May por dar la mano a Trump durante una visita a Washington a principios de este año diciendo que "se acabó ir de la mano con Donald Trump, un Gobierno laborista llevaría a cabo una política exterior fuerte e independiente en Reino Unido".

Corbyn ha defendido que el Partido Laborista aprobaría la renovación de las armas nucleares, pero que si se llegasen a usar supondría un "completo y absoluto fracaso".

En una visita al noreste de Inglaterra este viernes, May buscará el respaldo de la clase trabajadora aludiendo a que los votantes tradicionales del Partido Laborista están "en shock" por las convicciones de Corbyn.

"Durante esta campaña hemos aprendido una cosa sobre Jeremy Corbyn: la clase trabajadora orgullosa y patriótica no ha abandonado al partido Laborista, Corbyn les ha abandonado a ellos", explicará May durante su visita, según extractos publicados por adelantado.