DEFENSA APRUEBA UN PAQUETE DE MEDIDAS PARA MEJORAR LA CONCILIACIÓN DE LOS MILITARES

El Consejo de Ministros aprobó este viernes un paquete de medidas con el objetivo de mejorar la conciliación familiar y laboral de los miembros de las Fuerzas Armadas.Así lo anunció el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.Las medidas aprobadas han pasado por el filtro del Consejo de Estado y de ellas se ha dado cuenta al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas), órgano en el que participan las asociaciones profesionales de los miembros de los ejércitos y la Armada y que sirve como instrumento de interlocución con el Ministerio de Defensa. En el paquete de medidas aprobado por el Gobierno destaca la movilidad simultánea de miembros de un matrimonio bajo la 'solicitud condicionada de vacantes', la posibilidad del reagrupamiento familiar y la imposibilidad de que los matrimonios de militares con menores a su cargo destinados en la misma provincia sean destinados forzosamente a una diferente.Al mismo tiempo, se han ampliado los plazos de incorporación a nuevos destinos entre 15 y 20 días, en función de si el traslado es en la península o a Ceuta, Melilla, Baleares o Canarias.También se pondrán en marcha comisiones de estudio en cada Ejército para evaluar las circunstancias excepcionales que concurran en la asignación de un destino temporal o una comisión de servicio.Aproximadamente el 10% de los militares (unos 13.000) cambian anualmente de destino con cambio de localidad, con los consiguientes inconvenientes en vivienda, transporte, gastos de traslado y educación para los hijos.Por su parte, las militares víctimas de violencia de género que se vean obligadas a cambiar de destino tendrán la posibilidad de solicitar un nuevo puesto sin estar sujetas a tiempos mínimos de permanencia.A su vez, se establece la posibilidad de nombrar comisiones de servicio para acosador y víctimas en distintas unidades y se asignarán determinados destinos a aquellos militares declarados víctimas de terrorismo o que estén amenazados por organizaciones terroristas.MUJERES EN LAS FASEn 1988 se produjo la incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas, concretamente a 24 cuerpos y escalas, teniendo lugar en 1999 su plena incorporación gracias al Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, por el que se garantiza la plena igualdad entre hombres y mujeres.En las Fuerzas Armadas españolas hay 15.074 mujeres, lo que representa el 12,8% del total de militares en los ejércitos. Este porcentaje, que se encuentra estancado desde el año 2006, es superior al del conjunto de la OTAN (10,8%) y al de países como Alemania, Italia y el Reino Unido.Por ejércitos, el de Tierra es el que más mujeres cuenta en sus filas (8.962, un 59%), seguido del Aire (2.792, un 19%), la Armada (2.597, un 17%) y los Cuerpos Comunes (718, un 5%), mientras que por escalas, el 9% son oficiales, el 8% suboficiales y el 83% pertenece a la Tropa.Los empleos máximos que las mujeres han alcanzado en el seno de las Fuerzas Armadas son una coronel en el Ejército de Tierra, una subteniente en la Armada y seis cabos mayores (cuatro en el Ejército de Tierra, una en el Ejército del Aire y otra en la Armada).Por su parte, hay 3.012 mujeres -un 9,8%- en unidades de especial operatividad como la Legión, submarinos, operaciones especiales y paracaidistas. Esta situación contrasta con la de Reino Unido, donde hasta 2016 no se inició el proceso para admitirlas en las unidades de combate; EEUU, país en el que hasta finales de 2015 no podían ocupar destinos en operaciones especiales, y los Países Bajos, donde no pueden acceder a unidades de Infantería de Marina y submarinos.A su vez, 229 mujeres se encuentran en misiones internacionales, un 8,4%, frente al 6% del promedio de los países de la OTAN.Dentro de su estructura institucional en materia de igualdad, el Ministerio de Defensa cuenta con el Observatorio Militar de la Igualdad y con la Secretaría Permanente de Igualdad. Tras la aprobación de la resolución 1325 de la ONU (que recomendaba la incorporación de las mujeres a las operaciones de mantenimiento de la paz), España cuenta con un asesor de género para todas las misiones internacionales en las que participa.Esto le ha permitido llevar a cabo actividades en el ámbito de la UE, Naciones Unidas y el US Africom, en el que ha formado en materia de igualdad desde Kenia a militares que se iban a desplegar en misiones internacionales.