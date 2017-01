UNIDOS PODEMOS DENUNCIA EL DISCURSO "CÍNICO" DEL GOBIERNO ANTE EL TERRORISMO INTERNACIONAL

Etiquetas

El portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Senado, Ramón Espinar, denunció este martes el discurso "cínico" del Gobierno contra el terrorismo internacional por ser verbalmente duro mientras vende material militar a países como Arabia Saudí, que tiene "relaciones" probadas con ese terrorismo.Espinar aseguró en rueda de prensa que su grupo "saluda" la presencia del Rey en el Senado con motivo de la Conferencia de Presidentes y están "contentos" por ello, no así con su reciente viaje a Arabia Saudí. Explicó que en su opinión Arabia Saudí "no debe ser un país que reciba visitas de Estado" de España y "menos" si es para cerrar acuerdos comerciales para la venta de armamento o material militar, ya que tiene "probadas relaciones" con el terrorismo internacional. Cuando alguien hace "un discurso muy fuerte" contra ese terrorismo mientras vende material militar a quienes tienen esas relaciones, dijo, está haciendo "un discurso cínico" y no está a la altura de las necesidades de los ciudadanos ni de lo que realmente requiere el mantenimiento de la paz y la seguridad en España y en Europa.