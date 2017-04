El ministro de Defensa de Canadá se disculpa por declararse el "arquitecto" de la 'Operación Medusa'

Etiquetas

El ministro de Defensa de Canadá, Harjit Sajjan, ha pedido disculpas públicamente por atribuirse la elaboración de la 'Operación Medusa', llevada a cabo en la zona sur de Afganistán hace más de una década para acabar con la resistencia talibán.

Sajjan, que antes de dedicarse a la política fue comandante de un regimiento de las Fuerzas Armadas canadienses en Afganistán, servicio por el que fue condecorado por el Gobierno canadiense, aseguró en un discurso celebrado días atrás en India sobre la prevención de conflictos que fue el "arquitecto" de la denominada 'Operación Medusa'.

"En mi primer despliegue en Kandahar en 2006, me sentí como si me lanzaran a una situación inesperada, pero luego me convertí en el arquitecto de una operación, la denominada 'Operación Medusa', con la que eliminamos a unos 1.500 milicianos talibán del campo de batalla", señaló en su discurso.

"Y me sentí tremendamente orgulloso de estar en el principal asalto de esa fuerza", agregó. No obstante, en un comunicado enviado a la cadena canadiense CBC, Sajjan ha querido matizar sus palabras, que han sido malinterpretadas.

En el documento, el ministro ha señalado que cuando habla del período que pasó en el Ejército se esfuerza por dar crédito a todos a los que sirvió. "Cada operación militar, incluida la 'Medusa', depende del valor y la dedicación de muchos individuos de las Fuerzas Canadienses", ha señalado.

"Mis declaraciones no iban, de ningún modo, con la intención de minimizar el papel de mis compañeros soldados ni de mis superiores en la 'Operación Medusa'", ha matizado.

Por último, ha asegurado que tal vez debería haber dicho que los éxitos militares de Canadá en Afganistán en el año 2006 fueron "el resultado de un liderazgo, un servicio y un sacrificio" de "muchos hombres y mujeres". "Y lamento no haberlo dicho entonces, pero lo digo ahora", ha concluido.

'Medusa' fue una operación liderada por el Ejército de Canadá en la que participaron efectivos de la OTAN y soldados del propio Ejército afgano.