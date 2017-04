Defensa adelanta que este año necesitará 1.062 millones extra para financiar las misiones internacionales

Etiquetas

Los obtendrá del Fondo de Contingencia, aunque el secretario de Estado reconoce que le gustaría que estuvieran incluidos en los PGE

El secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, ha adelantado este martes que el Ministerio necesitará en 2017 una aportación extra de 1.062 millones de euros para financiar las misiones internacionales, que se sumarán a la partida de 7.638,55 millones que ya le asigna el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Las cuentas públicas presentadas por el Gobierno incluyen para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz sólo 14,3 millones de euros. Pero el secretario de Estado ha adelantado en una comparecencia en el Congreso que a lo largo del año necesitarán otros 1.062,53 millones de euros que se obtendrán recurriendo al Fondo de Contingencia, una partida incluida en los Presupuestos para hacer frente a gastos imprevistos.

Esta fórmula para financiar las misiones internacionales ya ha sido la habitual durante los últimos años, en los que el Gobierno ha incluido una pequeña partida en los Presupuestos y ha obtenido el grueso de su coste del Fondo de Contingencia. En 2016, la partida incluida en las cuentas públicas fue también de 14,3 millones, mientras que la asignación final se situó alrededor de los 1.000 millones.

En 2017 el coste de las misiones internacionales tendrá un pequeño incremento debido a las nuevas operaciones en las que participarán las Fuerzas Armadas españolas: próximamente partirá a Letonia un contingente para formar parte de uno de los cuatro grupos tácticos multinacionales y cinco F-18 se integrarán en Letonia como parte de la Policía Aérea del Báltico.

Todos los partidos de la oposición han criticado esta fórmula de financiación y han exigido que se incluya en los Presupuestos la partida correspondiente para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, al menos la que sea previsible debido a su continuidad en el tiempo. "Algunas llevan ya 15 años, no me creo que no se pueda prever cuánto van a costar", ha criticado el diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez.

CONDE PREFERIRÍA INCLUIRLOS EN LOS PGE

A este respecto, el 'número dos' de Cospedal ha invitado a los grupos parlamentarios a formular esta propuesta mediante enmiendas al proyecto de Presupuestos, ya que él estaría "encantado" de que así fuera. "Exhorto a que presente una enmienda para incluir los 1.063 millones en la sección 14", ha retado a la diputada socialista Ana Botella.

Sin embargo, Conde ha recordado que el Fondo de Contingencia debe tener por ley un montante del 2 por ciento del total del Presupuesto, por lo que si esos 1.063 millones se incluyen directamente en las cuentas de Defensa habría que restarlos de otras partidas. "Habría que reducir en otro sitio, pero le aseguro la satisfacción que tendríamos en la Secretaría de Estado y en todos los Ejércitos", ha asegurado.