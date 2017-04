Defensa apuesta por la ciberseguridad porque hoy las amenazas pueden llegar "en vaqueros y zapatillas con un ordenador"

Etiquetas

El secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, considera que España está protegida en el ámbito de la ciberseguridad, aunque no es una potencia en el sector y debe hacer un esfuerzo para convertirse en una referencia mundial, debido a que actualmente las amenazas son "cambiantes" y hoy en día pueden llegar desde alguien "en vaqueros y zapatillas de deporte" manejando un ordenador desde su domicilio.

Conde ha reconocido que España no es una referencia en ciberseguridad pero sí tiene que serlo y quiere convertirse en una potencia del sector, algo que requiere "mucho dinero, esfuerzo, talento y cooperación". Pese a ello, con los medios actuales, sí cree que el país está seguro en este ámbito aunque "las amenazas son cambiantes y uno no sabe lo que hay", según ha declarado en su intervención en el IV Encuentro Accenture de Aerospace & Defence.

El secretario de Estado ha explicado que durante los últimos años se ha producido una transformación de la seguridad y hoy en día "se puede hacer la guerra sin moverse de casa". "Hasta ahora iba a la guerra gente vestida con uniforme sobre el terreno y con posibilidad de perder la vida. Pero ahora los soldados pueden estar en vaqueros, zapatillas de deporte y a miles de kilómetros provocando la muerte del adversario", ha reconocido.

Y para ello es necesario que los países refuercen su ciberseguridad. "Ahora lo más seguro va a ser estar lo menos digitalizado posible", ha ironizado poniendo como ejemplo a Corea del Norte, a quien muchos achacan su seguridad a que aún utiliza muchos medios analógicos.

"Es un mundo en el que tenemos que poner mucho esfuerzo, talento y dinero para conseguir niveles de excelencia que tenemos en otros ámbitos", ha insistido avisando sin embargo de que, cuando se tengan desarrollados esos sistemas, tampoco se harán públicos ni podrán ser totalmente transparentes.

QUE LA CIUDADANÍA RECLAME SEGURIDAD

El secretario de Estado cree muy importante que la población sea consciente de la necesidad de defenderse y que el país esté seguro. Y cree que esa debe ser una reivindicación que la ciudadanía haga a sus gobernantes porque "es mucho más eficaz la presión de abajo arriba que de arriba a abajo".

Además, ha celebrado que "razonablemente se puede decir" que en España desde los años 80 ha habido un "amplio consenso político y social en materia de defensa". "No hemos asistido a grandes discusiones políticas sobre este asunto", ha celebrado haciendo referencia sin embargo a Podemos, aunque sin citarlo. "Algunos discuten la necesidad de defensa cuando no gobiernan ellos. Pero en Venezuela se gasta el triple que en España y también en Ecuador, Bolivia, Cuba o no digamos Corea del Norte".

Conde ha sostenido en su discurso la necesidad del desarrollo de la industria de defensa, un ámbito en el que cree que el Gobierno debe "crear un ambiente favorable" pero "estorbar lo menos posible". A su juicio, defensa, innovación e industria son tres "vasos comunicantes" que están relacionados y son "imprescindibles para garantizar la seguridad".

Pero además, ha destacado los efectos que la innovación en industria de defensa tienen sobre la sociedad civil, que ha heredado instrumentos hoy en día cotidianos para la población como el microondas, el GPS, Internet o incluso las gafas de sol y el reloj de pulsera.

TRANSFORMACIÓN DE LA INDUSTRIA DE DEFENSA

La industria de defensa se encuentra en un momento de transformación en todos los países occidentales, según ha añadido, por la globalización del mercado, a la que deben adaptarse y en la que el papel del Ministerio es también muy importante. Ahora, según ha apuntado, la factura de exportaciones es quince veces superior a la de hace una década. Sólo en 2015 la industria de defensa española exportó 5.000 millones de euros en defensa a 54 países.

Estas cifras "impensables" hace unos años "llenan de satisfacción" al Ministerio de Defensa, que considera que el sector de la industria de defensa español "ha venido para quedarse". "Pese a la dificultad del momento hay que trasladar un mensaje positivo y esperanzador. Y el Ministerio estará a la altura iniciando un nuevo ciclo inversor en programas de armamento que necesitan las Fuerzas Armadas", ha desvelado.