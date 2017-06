‘THE ECONOMIST’ VE “EQUIVOCADO” QUE EUROPA DÉ POR ACABADA LA ALIANZA CON ESTADOS UNIDOS

Etiquetas

El semanario británico ‘The Economist’ cree que "sería equivocado” que Europa diera por finalizada la alianza transatlántica con Estados Unidos, independientemente de si “admira” o no al presidente norteamericano Donald Trump.En su último número, la revista británica aborda en un artículo la relación entre Europa y Trump, y asegura que pese a que los líderes europeos sean “provocados” por América, deben “hacer un esfuerzo” por mantenerse serenos.‘The Economist’ recuerda los últimos mensajes que se intercambiaron Estados Unidos y Europa, en los que Trump “ofendió las sensibilidades europeas” al criticar que algunos países no gastan lo que deberían en el marco de la OTAN.Entonces, la canciller alemana, Angela Merkel, respondió que “los tiempos en los que podríamos depender completamente de otros, hasta cierto punto han terminado; es mi experiencia de estos últimos días” y “los europeos debemos tomar nuestro futuro en nuestras manos”.El semanario reconoce que la “indiferencia” de Trump hacia el medio ambiente, su “unilateralismo”, su “materialismo” y su “descortesía” elevan los costes para los líderes europeos de defender la alianza transatlántica.Sin embargo, cree que “sería equivocado dar por acabada la relación transatlántica” porque el sector militar americano todavía sostiene “firmemente” la OTAN, y, además, Merkel está “lejos del anti-americanismo”.‘The Economist’ asegura que una “guerra con juegos de palabras” basada en la creencia de Trump de que todo acuerdo tiene un ganador y un perdedor, elevaría la probabilidad de una “guerra arancelaria” que “podría herir a ambas partes”.Trump "seguramente continuará ofendiendo a los europeos, pero ni Merkel, ni Schulz, ni Macron creen que su continente puede dirigirse sin América”, sostiene.“Europa depende de la alianza transatlántica, tanto si los europeos admiran o no al residente de la Casa Blanca”, indica la revista.El artículo concluye con las palabras del ex embajador de Alemania en Estados Unidos Wolfgang Ischinger quien cree que esta realidad deja a Merkel y a otros líderes europeos una sola estrategia, que es “comprometerse”.