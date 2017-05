Dos exjefes del Ejército de Turquía se acusan mutuamente de colaborar con el movimiento de Gulen

Etiquetas

Los exjefes del Ejército de Turquía Ilhan Talu y Mehmet Patigöc se han acusado el uno al otro durante el juicio sobre su presunta implicación en el intento de golpe de Estado que tuvo lugar el 15 de julio en el país.

Talu, que ha asegurado que ha pasado la mayor parte de su vida luchando contra la estructura del FETO (nombre con el que Ankara designa a la organización de Gulen, que considera terrorista), ha indicado a los servicios de Inteligencia turcos que Patigöc se encuentra inmerso en una serie de actividades ilegales relacionadas con el influyente clérigo, Fetulá Gulen.

Talu ha señalado que encontró los primeros indicios de la relación entre Partigöc y los gulenistas en una página web en 2015. Desde entonces, el exjefe del Ejército ha recopilado información sobre Partigöc para entregársela al Jefe del Estado Mayor, según ha informado el diario local 'Daily Sabah'.

"El jefe de las Fuerzas Armadas no cree en la veracidad de la información que he presentado sobre Partigöc. Todos los generales están de acuerdo en la importancia de no perder a Partigöc como miembro del Ejército", ha aseverado Talu.

"He instado al Servicio Nacional de Inteligencia a investigar en profundidad sobre el asunto, pero el resultado ha sido el mismo", ha añadido Talu, que también ha sido acusado por Partigöc de estar relacionado con el movimiento (Hizmet) de Gulen.