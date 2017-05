Foro propone poner un militar retirado al frente de los voluntarios de Protección Civil

Etiquetas

El concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Gijón, Esteban Aparicio (Foro), ha propuesto este viernes que un cambio de modelo en el servicio de voluntariado de Protección Civil, de forma que este pase a depender de la Policía Local y al frente de ello este un militar retirado.

Los voluntarios, asimismo, utilizarían la flota de vehículos municipal, y ya no se coordinarían a través de una organización privada, como pasa ahora. No obstante, el edil de Foro no supo precisar cuál sería el coste total con esta nueva fórmula, aunque ha augurado que sería menor, sin poder precisar por qué. Respecto a la formación de los voluntarios, se ha limitado a indicar que vayan a los simulacros.

Así lo ha sugerido durante la Comisión de Seguridad en la que se abordado este asunto, tal como se comprometió Foro en el último Pleno ante las quejas de la oposición por el retraso en la firma del nuevo convenio y por los impagos de cantidades correspondientes a 2016.

En cuanto a la justificación de gastos, según el PP, el concejal consideró excesivo el del combustible en comparación con el que hacen los coches de la Policía Local. No obstante, los propios voluntarios de Protección Civil demostraron durante la reunión, a la que asistieron en una segunda parte, que el dinero del combustible estaba previamente presupuestado y aprobado, e incluso se había gastado menos.

Respecto a gastos no debidamente justificados, alegaron que la justificación la hacen conforme a lo que aparece en el convenio, aunque están dispuestos a entregar más documentación si así se hace constar en el nuevo convenio.

Sí que se ha acordado en la reunión el que en un nuevo encuentro, Foro presente una estimación de lo que considera que deberían de ser los costes de Protección Civil. También se debatirá sobre la justificación de costes, una vez que los voluntarios de Protección Civil puedan acceder al expediente del convenio para comprobar cuáles son los problemas para que no se le abonen las cantidades adeudadas.

Por otro lado, en la Comisión también se abordó la discusión sobre el cambio de la escalera con acceso autorizado a perros durante todo el año, que se plantea pasar de la 24 a la 23. Hoy se ha escuchado a los defensores de una opción y en la próxima reunión a la otra parte. Una tiene una extensión de 200 metros y la otra de 80.