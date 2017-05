Ghani condena el atentado perpetrado contra un convoy de la OTAN en Kabul

Etiquetas

El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, ha condenado este miércoles el atentado perpetrado durante la jornada contra un convoy de vehículos de la 'Operación Apoyo Decidido' de la OTAN en la capital, Kabul, que ha dejado ocho muertos y 25 heridos.

En un comunicado, ha acusado a "enemigos del pueblo afgano" de estar detrás del suceso, asegurando que "los terroristas quieren esconder sus derrotas ante las fuerzas de seguridad con este tipo de crímenes despreciables".

Por último, ha expresado sus condolencias a los familiares de los mártires, ofreciendo rezos en su memoria, y ha deseado una pronta recuperación a los heridos.

A las condenas se ha sumado el expresidente Hamid Karzai, quien ha resaltado que el ataque "es obra de los enemigos de la paz y la estabilidad", según ha informado el diario local 'The Afghanistan Times'.

La autoría del ataque ha sido reivindicada por Provincia del Jorasán, la filial del grupo yihadista Estado Islámico en Afganistán, en un comunicado en el que ha asegurado que el atentado ha acabado con la vida de ocho militares estadounidenses.

El balance aportado por el grupo contrasta con el que ha facilitado la misión de la OTAN, que ha asegurado que el ataque ha causado heridas a tres de sus militares, y con el aportado por el Gobierno afgano, que afirma que todas las víctimas mortales son civiles.

El atentado ha sido perpetrado en la plaza Masud, ubicada cerca de la Embajada de Estados Unidos y del Tribunal Supremo del país. En los alrededores se encuentra además la base de la misión de la OTAN 'Apoyo Decidido'.

Este atentado de Estado Islámico llega semanas después de que Estados Unidos lanzara el 13 de abril la bomba GBU-43/B, la bomba no nuclear más potente usada jamás en combate, matando a cerca de un centenar de miembros del grupo yihadista.

Estado Islámico ha negado que el ataque haya causado baja alguna entre sus filas, según un comunicado recogido el pasado sábado por su habitual portal de propaganda, la agencia de noticias Amaq.

La bomba es la GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) --siglas también de Mother of All Bombs (La madre de todas las bombas)--, con once toneladas de explosivo TNT de alta potencia.