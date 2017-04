El Gobierno dice no poder dar datos de militares con estrés postraumático por falta de personal y digitalización

Etiquetas

El Gobierno sostiene que no puede ofrecer datos detallados de miembros de las Fuerzas Armadas que han sufrido estrés postraumático porque los expedientes no están informatizados, los archivos dispersos y recabar toda la información supondría "detraer al personal de sanidad de sus funciones para dedicarlos en exclusividad a esta nueva tarea".

Así se desprende de una respuesta parlamentaria a la diputada del PSOE Zaida Cantera, que había pedido al Ejecutivo datos detallados de militares a los que se hubiese diagnosticado Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) desde el año 1987 y cuántos de ellos causaron baja voluntaria o fueron dados de baja de las Fuerzas Armadas por este motivo.

Sin embargo, en su respuesta, recogida por Europa Press, el Gobierno argumenta que no puede ofrecer tales datos. Entre otros motivos, explica que durante los últimos treinta años la Sanidad Militar ha realizado "varias decenas de miles de reconocimientos médicos" que no están incluidos en el sistema informático del Ministerio de Defensa por la Ley de Protección de Datos.

Además, la unificación del Cuerpo Militar de Sanidad a partir de los existentes de los Ejércitos de Tierra y Aire y la Armada no tuvo lugar hasta el inicio de la década de los 90 y no finalizó hasta el inicio de los años 2000, por lo que "muchos datos solicitados están dispersos en diferentes archivos no centralizados".

"Dada la dsipersión de archivos y la no informatización de los expedientes, para recabar la información solicitada sería necesario realizar una revisión individualizada de cada expediente y detraer al personal de sanidad de sus funciones para dedicarlos en exclusividad a esta nueva tarea, que por otra parte requeriría varios meses de trabajo", argumenta el Ejecutivo.

"VERGONZOSA RESPUESTA", SEGÚN CANTERA

Para Zaida Cantera, esta respuesta del Departamento dirigido por María Dolores de Cospedal es "vergonzosa", tal y como ha publicado en su cuenta personal de Twitter.

En su pregunta, la diputada socialista también pedía información sobre el seguimiento médico que se ha realizado sobre los militares con TEPT o datos desglosados según la categoría de los militares.