La Guardia Civil lidera un proyecto europeo para formar unidades de élite de cien policías en seis países del Sahel

Zoido destaca la implicación del GAR: "Luchó contra ETA y ahora confiamos en ellos para derrotar al terrorismo yihadista"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha presentado este martes el proyecto europeo GAR-SI Sahel por el que la Guardia Civil formará a unidades de élite compuestas por cien policías locales que se desplegarán en los cinco países del G-5 del Sahel, es decir, Mauritania, Mali, Níger, Burkina Faso y Chad, a los que se suma también Senegal.

Cada unidad contará con hasta 3,7 millones de euros para la adquisición de "todo tipo" de material que no incluye armamento, munición o material antidisturbios, según ha detallado el director del GAR-SI Sahel, general Francisco Espinosa. En el proyecto, que cuenta con 41,6 millones del Fondo Fiduciario de la Unión Europea, participan también las policías equivalentes a la Guardia Civil de Francia, Italia y Portugal.

Tras 46 meses de formación en España, los 600 policías se desplegarán en dotes de cien agentes por cada país. En el reparto de coordinación, España controlará directamente el desarrollo del proyecto en Mauritania y Nigel, y será adjunto en el despliegue que se realice en Mali. "Es una formación diferente a la tradicional", ha explicado el general Espinosa.

El proyecto se ha diseñado para dar "cohesión interna" a los diferentes policías venidos a España de estos seis países del Sahel, de forma que puedan compartir experiencias en un intento, según el general de la Guardia Civil, de "regionalizar a estas unidades a las que se dotará de medios de comunicación compatibles para trabajar conjuntamente".

La propuesta realizada por la Guardia Civil consiste en la creación de unidades tipo compañía, integrada por miembros de las fuerzas de seguridad locales con estatuto militar, para el control del territorio y la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.

DERROTAR AL YIHADISMO

Para ello se contará con el prestigio internacional del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil. "El GAR nació en su día para luchar contra ETA. Sabe de la importancia de la rigurosidad en el adiestramiento. Ahora confiamos en ellos para lograr derrotar al terrorismo yihadista", ha asegurado Zoido. El crimen organizado y la lucha contra la inmigración irregular y la trata de las personas son otros de los objetivos.

El acto celebrado este martes en la Dirección General de la Guardia Civil ha coincidido con el Día Europeo y ha servido para "relanzar con fuerza" un proyecto de creación de unidades de élite en el Sahel que, posteriormente, no deben tener impedimento para integrarse en otro tipo de despliegues como la fuerza conjunta del G-5, según ha destacado Ángel Losada, el representante especial de la UE para esta zona de África.

Losada ha destacado la importancia de lo que ha definido como el principio de apropiación. "No podemos imponer proyectos a los africanos que ellos no quieren", ha dicho. Según él, el modelo supervisado por el general Espinosa cuenta con la ventaja de que "indudablemente" ha sido asumido por los países beneficiarios. "No estamos aquí para trabajar para África sino para trabajar con África", ha dicho.

EL PROYECTO SE INICIÓ EN MARZO

El Proyecto GAR-SI Sahel se inició el pasado mes de marzo con la constitución del equipo de dirección y el despliegue progresivo de los coordinadores. Será desarrollado en dos fases y diferentes etapas. En una primera fase se realizará un estudio de situación en cada uno de los países y se implantará en Mauritania. Y en una segunda fase, está prevista su implantación en el resto de los países, previa formación del personal local.

La formación multidisciplinar les permitirá realizar diferentes misiones: policía de proximidad, cierres de zona, impermeabilización de fronteras, diligencias preliminares y recogida o tratamiento de indicios. La unidad recibirá una formación específica ligada a la protección del medio ambiente, a los derechos del hombre y a la igualdad.