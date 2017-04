CANAL. EL ‘NÚMERO DOS’ DE INTERIOR ASEGURA QUE “JAMÁS” HA HABLADO CON IGNACIO GONZÁLEZ

Etiquetas

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, aseguró hoy que “jamás” ha hablado con el expresidente madrileño Ignacio González y reiteró que cuando se vio el pasado 8 de marzo con el hermano, Pablo González, desconocía la ‘operación Lezo’, por lo no pudo facilitar ningún dato sobre la misma.Nieto hizo estas consideraciones durante la intervención de algo más de tres horas que realizó este viernes en la Comisión de Interior del Congreso, donde explicó su reunión con Pablo González, que se conoció a partir de las conversaciones intervenidas en el marco de la ‘operación Lezo”.El ‘número dos’ de Interior explicó que mantuvo este encuentro con González en la condición de éste de directivo de Mercasa y porque insistió en verle, al pedírselo a primeros de enero y luego a comienzos de marzo.Añadió que esta entrevista, de la que no informó al ministro, se celebró de 9,40 a 9,55 del 8 de marzo y en la misma no se habló de la ‘operación Lezo’, puesto que estas investigaciones eran desconocidas por la cúpula de Interior. En este sentido, Nieto explicó que el entonces directivo de Mercasa le demandó colaboración en materia de seguridad para esta empresa pública, algo que quedaron en que analizarían personas de sus equipo. Al mismo tiempo, en respuesta a las preguntas de las distintas fuerzas políticas, el ‘número dos’ de Interior dijo que “jamás” ha hablado con Ignacio González, al tiempo que reprochó a los partidos que hayan puesto en cuestión su honorabilidad sin aportar “ni una sola prueba”.“NADA ILEGAL NI INADECUADO”El ‘número dos’ de Interior defendió que no sólo no ha hecho nada ilegal, sino ni siquiera “políticamente inadecuado”, aunque reconoció que, debido a la polémica generada luego, hubiera preferido no verse con Pablo GonzálezAl mismo tiempo, Nieto negó la interpretación que el portavoz de Interior del PSOE, Antonio Trevín, y del de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, hicieron de una orden ministerial que, según estos partidos, obliga al secretario de Estado a conocer operaciones relevantes y que afectan a personas conocidas.El secretario de Estado sostuvo que esta orden contempla que una semana antes de operaciones policiales se informe a la cúpula de Interior para preparar eventuales dispositivos de seguridad relacionados con las investigaciones. Por este motivo, dijo que no podía conocer la ‘operación Lezo’ al reunirse con González el 8 de marzo, ya que las detenciones se efectuaron 42 días después. “Esa orden es la prueba de que no se conocen esas actuaciones (por la ‘operación Lezo’)”, afirmó Nieto, quien defendió que “España es un país sólido democráticamente, donde cada uno hace lo que tiene que hacer”, en referencia a que los agentes que actúan en labores de investigación a las órdenes de los juzgados lo hacen de forma secreta e independiente.