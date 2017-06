MARGALLO, SOBRE EL POSIBLE ENVÍO DE TROPAS A AFGANISTÁN: “EL PROBLEMA MÁS ACUCIANTE ES SIRIA”

Etiquetas

- Pide a May que reflexione y asegure la cooperación con la UE. El exministro de Asuntos Exteriores y diputado del Partido Popular José Manuel García Margallo destacó este lunes que el “problema más acuciante es Siria”, cuando se le preguntó por el posible envío de efectivos militares a Afganistán. Margallo hizo estas declaraciones tras asistir al minuto de silencio convocado en la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados en protesta por el atentado terrorista en Londres y en solidaridad con las víctimas.El exministro y presidente de la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional dijo desconocer lo que está pensando el Gobierno sobre el nuevo envío de tropas a Afganistán pero indicó que es “obvio” que Afganistán es un “tema que no está resuelto", si bien añadió que "tampoco está resuelto Siria, Iraq o Libia”.Margallo manifestó que “en estos momentos, el problema más acuciante es Siria”, aunque opinó que la derrota del Daesh se puede producir “a corto plazo” si “colaboran EEUU, Turquía, Irán y Rusia". No obstante, el exministro advirtió de que a Daesh le “sucederá” otro movimiento terrorista hasta que el país “no se estabilice políticamente y no haya una reconstrucción económica de Siria”. Se trata, añadió, de un “territorio muy complicado” y un terreno que, si no se estabiliza, es “un caldo de cultivo para el terrorismo”.Por otra parte, reflexionó sobre las declaraciones de la primera ministra británica, Theresa May, y le pidió que haga una “reflexión más inteligente que la que ha hecho” sobre la cooperación entre el Reino Unido y la Unión Europea.PROPAGANDAMargallo insistió en que “ningún país del mundo puede ahora combatir” el terrorismo en sus distintas formas, financiación, reclutamiento, propaganda o seguridad, si no es uniéndose a los demás. Por ello, sostuvo que, en un momento en el que el Reino Unido está “de salida”, debería analizar cómo se salva la cooperación con la UEPara él, es “evidente” que “el terrorismo de origen islamista va estar con nosotros durante mucho tiempo” porque a medida que los terroristas van perdiendo terrenos en los campos de combate, se desplazan a otros sitios, y aumenta "el número de atentados en nuestras tierras para mantener la cuota de pantalla”.