Merkel rechaza ampliar el apoyo a la coalición internacional contra el Estado Islámico con AWACS

La canciller alemana, Angela Merkel, ha rechazado este jueves que la OTAN amplíe su apoyo a la coalición internacional contra el Estado Islámico que encabeza Estados Unidos con aviones de alerta temprana AWACS de la Alianza Atlántica, al tiempo que ha evitado aclarar expresamente si Alemania estaría dispuesta a enviar más soldados a Afganistán.

La OTAN comenzó a realizar vuelos de vigilancia en apoyo de la coalición contra Estado Islámico el pasado mes de octubre con un aparato AWACS pero las operaciones se limitan a tareas de vigilancia aérea. "No tienen mandato para coordinar ataques aéreos de la coalición o proveer mando y control para aviones de combate", han explicado a Europa Press fuentes aliadas.

Los países de la OTAN discuten en la actualidad la petición de la Administración de Donald Trump para que la Alianza Atlántica se una como miembro a la coalición internacional contra el Estado Islámico, en la que ya participan todos los países aliados y aumente su contribución a la lucha contra el terrorismo yihadista.

"Si se toma una decisión, esto no debe entenderse como que cualquier actividad como las operaciones de AWACs ya en marcha se va a reforzar. Hemos sido muy claros sobre esto", ha defendido la canciller alemana en rueda de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en Berlín para preparar la cumbre de los líderes aliados del 25 de mayo en Bruselas, que se centrará en el papel de la OTAN en la lucha antiterrorista y el reparto de la carga entre aliados y el gasto en defensa.

El secretario general aliado ha recordado que la OTAN ya está prestando apoyo a la coalición internacional contra el Estado Islámico con vuelos de vigilancia y está formando a las fuerzas iraquíes y ha dejado claro que "si la OTAN se une a la coalición no cambiará el papel de la OTAN" y que se trata de "estar en la mesa" coordinándose con el resto en la coalición.

"Porque la OTAN continuará dando apoyo, seguiremos concentrados en el entrenamiento. La OTAN no participará en operaciones de combate", ha argumentado Stoltenberg, que ha dejado claro que "nadie ha pedido un papel de la OTAN en operaciones de combate ni en Siria ni en Irak".

Stoltenberg ha defendido que la OTAN "tiene un potencial sin aprovechar" para consolidar y entrenar a las fuerzas locales, "la única solución viable a largo plazo" para que ellas mismas combatan el terrorismo y estabilicen sus países, tal y como ha demostrado la mayor operación militar de la Alianza Atlántica en Afganistán. "Quizá teníamos que haber comenzado a entrenar a los afganos antes", ha subrayado.

La canciller alemana se ha mostrado "muy de acuerdo" con las palabras del secretario general aliado y no ha descartado que las discusiones sobre la entrada de la OTAN en la coalición como miembro "quizá" se concluyan para el 25 de mayo, mientras que Stoltenberg ha confiado en que los aliados sean capaces de tomar "decisiones para el 25 de mayo".

Merkel tampoco ha aclarado si Alemania está dispuesta a enviar más soldados a Afganistán después de que los mandos militares de la OTAN hayan pedido el despliegue de "varios miles" de soldados adicionales al país centroasiática, algo que, Stoltenberg, ha insistido en que todavía no se ha decidido.

La canciller alemana ha defendido que la misión de entrenamiento, asistencia y asesoramiento de la OTAN a las fuerzas afganas "debe continuar" y ha asegurado que Alemania está "dispuesta a asumir un papel de liderazgo en el norte" como en la actualidad, pero ha descartado que la petición de enviar más soldados se dirija a Alemania. "No creo que seamos los principales a los que se dirige esa petición", ha asegurado.

"Si hay un aumento, que no se ha decidido todavía, pediremos (contribuciones) a todos los aliados y socios" más efectivos, ha explicado Stoltenberg, que ha admitido que Alemania tiene "un número significativo" de soldados sobre el terreno y, en todo caso, no se trata de "volver a una misión de combate" en Afganistán.

ALEMANIA CUMPLIRÁ EL OBJETIVO DEL 2% DEL PIB A DEFENSA

Respecto al objetivo pactado en la cumbre de la OTAN en Gales en 2014 de elevar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB en una década, Merkel ha dicho que el Gobierno alemán mantiene este compromiso y lo cumplirá a pesar de que su socio de coalición, el partido socialdemócrata (SPD) lo rechaza.

"Todo el Gobierno ha adoptado esta decisión", ha zanjado la canciller. "Mantendremos este objetivo, cumpliremos este objetivo", ha zanjado Merkel, que ha recordado que el Gobierno alemán ya ha aumentado el gasto en defensa y no ve "necesidad de más compromisos" en la cumbre de mayo.

Stoltenberg ha confiado en que "todos" los aliados cumplan el objetivo pactado. "No prometimos gasta el 2% mañana", ha recordado, al tiempo que ha dejado claro que en la cumbre de mayo no se cambiará este objetivo.

También ha dejado claro el lo objetivo de la ONU de destinar el 0,7% del PIB a ayuda al desarrollo y el objetivo de la OTAN de destinar el 2% a defensa de la OTAN son diferentes pero no contradictorios y se necesitan ambos, al ser preguntado por la idea de elevar el objetivo del 2% de gasto en defensa al 3% para incluir también la ayuda al desarrollo. "No hay contradicción entre seguridad y desarrollo. Necesitas seguridad para que haya desarrollo. No se puede elegir entre dar vacunas a niños o seguridad. Necesitamos ambos", ha remachado.