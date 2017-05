Mogherini, "segura" de que el nuevo Gobierno de Macron dará el "impulso más importante" a la Europa de la defensa

Etiquetas

Dice que Reino Unido es "constructivo" en temas de defensa y asegura que el Brexit no tendrá un impacto "muy relevante" para la UE

La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, se ha mostrado convencida de que el nuevo Gobierno anunciado este miércoles por el presidente francés, Emmanuel Macron, "va a dar un impulso incluso más importante" a la Europa de la defensa.

"Estoy segura de que el nuevo Gobierno en Francia va a dar un impulso incluso más importante sobre este asunto", ha dicho Mogherini en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión de los ministros de Defensa de la UE, a la que no acude la nueva titular gala, la exeurodiputada Sylvie Godard, por el Consejo de Ministros convocado este jueves en París.

Mogherini ha recordado que "Francia tiene un papel importante, como otros, Alemania, Italia y España, que siempre han invertido mucho en la defensa europea" y ha asegurado que Estonia, que asumirá la presidencia semestral rotatoria de la UE el 1 de julio, está "muy determinada en avanzar este dossier".

"Veo realmente determinados a los otros 27 de hacer de la de la defensa europea uno de los temas clave del futuro de la Unión Europea", ha remachado Mogherini, en clara referencia al Brexit.

Mogherini ha celebrado especialmente el nombramiento del ministro de Exteriores galo, Jean Yves Le Drian, antiguo ministro de Defensa, con el que ha trabajado "años" en temas de defensa pero también "mucho" en temas de política exterior de la UE, especialmente sobre África, Libia y el Mediterráneo, así como el de la nueva titular de la cartera de Defensa, Sylvie Godard, a la que conoce "desde hace mucho tiempo" como antigua eurodiputada.

"Estoy realmente contenta de la posibilidad de trabajar juntos. Es la garantía de tener una Francia que va a invertir mucho en la Europa de la defensa, en una Unión Europea fuerte y unida en el mundo", ha subrayado Mogherini, que ha explicado que ya tuvo la oportunidad de mantener ya ayer un contacto telefónico con los nuevos titulares de las carteras con los que trabajará de forma más estrecha, "no sólo en temas de exteriores, también sobre Europa".

Mogherini ha confiado en que los ministros de Defensa den hoy "un respaldo y directrices fuertes" para avanzar en los trabajos para reforzar la defensa europea, incluidos para "seguir adelante con la cooperación estructurada permanente" y promover "un nuevo uso a los grupos de combate", algo que ha dejado claro "no es una militarización de la UE". "Al revés, es una manera de tener una manera de trabajar juntos racional en defensa", ha dicho.

"Los Estados miembro necesitan superar la fragmentación en este campo y usar todos los instrumentos que tenemos en la Unión", ha resumido, insistiendo en la necesidad de "a través de la UE, invertir mejor en defensa, invirtiendo juntos". "Esto es la mejor manera de tener una defensa europea eficiente", ha dicho.

Al ser preguntada por Reino Unido y el impacto en la defensa europea que tendrá el Brexit, Mogherini ha asegurado que "por ahora" no hay "consecuencias del Brexit" y es "constructivo".

Londres impidió el lunes el consenso para permitir la adopción de la decisión jurídica para lanzar el embrión del cuartel general militar que la UE quiere poner en marcha para operaciones militares no ejecutivas --para entrenar a las fuerzas armadas de Malí, Somalia y República Centroafricana-- por diferencias en terminología. Las negociaciones continúan tras presentar Reino Unido una propuesta de compromiso a última hora este miércoles, pero no ha sido aceptada, según varias fuentes diplomáticas, que ven "casi imposible" llegar a un acuerdo este jueves pero confía en que se encuentre una solución en "días o para la reunión de junio".

"Todavía somos 28 y continuaremos a trabajar a 28, por consenso. Funciona bien hasta ahora porque creo que nuestros amigos británicos comprenden muy bien que la seguridad y la defensa son ámbitos de trabajo demasiado importantes para ponerlas en cuestión durante las negociaciones (del Brexit)", ha dicho, insistiendo en que Reino Unido es "constructivo en este dossier".

Mogherini ha vuelto a rebajar el impacto del Brexit para la defensa europea pese a que Reino Unido es uno de los países con más poderío militar, insistiendo en que "va a ser muy poco relevante" teniendo en cuenta que contribuye "entre el 3 y 5%" del personal a las misiones militares de la UE. "No va a ser muy importante. Al revés, veo que el resto de Estados miembro, los otros 27, están invirtiendo incluso más en su unidad y determinación de hacer avanzar este dossier", ha remachado.

Los Veintiocho repasarán, a una semana de la cumbre de la OTAN del 25 de mayo, con el secretario general aliado, Jens Stoltenberg, los avances para poner en marcha 42 proyectos acordados para reforzar la cooperación con la UE y la Alianza Atlántica en áreas como las amenazas híbridas, la ciberseguridad, la formación de fuerzas locales en países frágiles o la seguridad marítimas, que Mogherini ha calificado de "útiles" y "muy concretos". "La UE y la OTAN en el sector de la defensa se pueden ayudar enormemente", ha dicho.

Mogherini ha recordado que la UE y la OTAN ya están "coordinando" sus actividades en el Mediterráneo para combatir a las mafias que trafican con inmigrantes. "Hay una clara distinción de papeles y no esperamos que la OTAN tenga una operación en Libia. Esto ha sido una línea muy clara", ha dicho, recordando que la UE se está centrando en "reforzar" las capacidades libias "principalmente en el control de fronteras y en la reforma del sector de la seguridad civil".

Los ministros de Defensa discutirán en un almuerzo con sus homólogos del Interior la lucha antiterrorista --especialmente como aprovechar pruebas recabadas por los militares para poder juzgar a los combatientes extranjeros a su retorno a Europa-- y mantendrán una cena de trabajo con sus homólogos de Desarrollo para discutir la inmigración y la cooperación al desarrollo.

Mogherini no se ha querido pronunciar sobre las alegaciones de que el presidente estadounidense, Donald Trump, desveló inteligencia clasificada a Rusia, que puso en peligro a una fuente sobre el Estado Islámico, reveladas esta semana por 'The Washington Post'. "Hoy trabajamos en la defensa europea, no trabajamos sobre Trump", ha zanjado.